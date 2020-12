Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La rana pescatrice o coda di rospo è uno tra i pesci più bizzarri che si possano trovare negli abissi marini. Vive in fondali di media profondità, tra i 20 e 1000 metri, cibandosi di pesci e occasionalmente di uccelli marini. L’etimologia del suo nome prende spunto dalle modalità con cui caccia le proprie prede. Questo temibile predatore predilige “appostarsi” sul fondale e attendere la preda con tutta la calma del mondo. Avvistata la preda che più gli aggrada, la coda di rospo è in grado di far sporgere la sua pinna dorsale verso l’esterno. Proprio questa pinna, posta sopra la sua larga bocca, funge da esca per attrarre le prede. Il modo di cacciare ricorda per l’appunto quello di una canna da pesca.

Ingredienti della ricetta

Per chi ha sempre avuto dei dubbi su come preparare la coda di rospo alla cacciatora, ecco lista degli ingredienti da usare:

1-2 chilogrammi di rana pescatrice;

300 grammi di polpa di pomodoro;

1 cipolla;

1 rametto di rosmarino;

sale e pepe q.b.

Preparazione della coda di rospo alla cacciatora

Per prima cosa è necessario pulire e lavare per bene la coda di rospo. La fase successiva prevede la preparazione della salsa, l’elemento cruciale da cui dipende la riuscita del piatto. Occorre tritare finemente le cipolle “a listarelle” per poi rosolarle in padella con olio EVO e rosmarino. Occorre poi cuocere il pomodoro, opportunamente condito con sale e con pepe, per circa 20 minuti a fiamma moderata. A questo punto è necessario unire il sughetto alla coda di rospo e continuare a cuocere il tutto per altri 15 minuti circa.

Rispettando i tempi di cottura indicati, si eviterà di rovinare la delicatezza del piatto preservando la carnosità tipica di questo pesce. Amici e parenti saranno entusiasti si imparare a loro volta come preparare la coda di rospo alla cacciatora.

Buon appetito!