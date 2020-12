Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Iniziare una cena o un pranzo con l’insalata al sapore di mare con verdure e gamberetti è il giusto approccio per le feste natalizie. Inoltre, accompagnata da un vino bianco, fresco e leggero come la Falanghina, renderà la cena piacevole e gustosa.

L’insalata al sapore di mare, chiamata anche “insalata dello chef”, è facile e richiede un tempo di preparazione di circa trenta minuti.

Ingredienti per quattro persone

Abbiamo scelto ingredienti facili da reperire, infatti, poiché i carciofi sono di stagione, si possono utilizzare benissimo quelli congelati.

Lo stesso vale per i gamberoni. L’insalata può essere preparata anche molto tempo prima. Ecco la lista degli ingredienti che servono per preparare l’insalata dello chef:

a) una confezione di carciofi surgelati da 300 gr;

b) 20 gamberoni;

c) 150 grammi di radicchio rosso;

d) un pomodoro;

e) un ciuffo di prezzemolo;

f) mezzo scalogno;

g) sale, pepe, aceto e olio.

Come preparare l’insalata al sapore di mare ideale da servire come antipasto

Lavare il prezzemolo e lo scalogno, tritate finemente il tutto. Mettere il trito in una ciotola e unite due cucchiai di aceto, cinque cucchiai di olio, sale e pepe a piacere.

Sgusciare i gamberoni, ungere le code con l’olio, salare e pepare. Mettere in una padella antiaderente e far cuocere per circa due minuti per parte.

Sgocciolare i carciofi oppure, se sono ancora congelati, scongelare in acqua bollente per 6 o 7 minuti. Tagliarli a fettine molto sottili, condire con qualche cucchiaio di salsa preparata.

Lavare l’insalata e il pomodoro. Tagliare l’insalata a listelli, mentre il pomodoro a dadini. Unire carciofi e condire il tutto con la salsa rimasta. Aggiungere le code dei gamberoni e servire.

L’ideale è accompagnare l’insalata al sapore di mare con una salsiera contenente salsa piccante oppure con maionese leggera.

Abbiamo visto, dunque, come preparare l’insalata al sapore di mare ideale da servire come antipasto.