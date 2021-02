Ora spieghiamo come preparare in pochissimo tempo una gustosissima torta salata con gorgonzola speck e noci.

Questa torta è ideale per un aperitivo o un antipasto sfizioso da portare in tavola durante le feste, per un buffet o da proporre per una serata con amici.

Il gorgonzola è un prodotto tipico proveniente dalla Lombardia e dal Piemonte, è un formaggio a pasta cruda, a latte pastorizzato, le cui parti verdi sono dovute al processo di erborinatura, cioè alla formazione di muffe.

In commercio ne esistono di due tipi: dolce che si presenta cremoso a pasta molle, piccante a pasta semidura con un gusto più intenso e deciso. Il gorgonzola si scioglie molto bene per questo è perfetto per cucinare paste, risotti e polente. Si può consumare sia solo o spalmato su una fetta di pane e spesso lo troviamo abbinato al radicchio o per preparare la classica pasta ai quattro formaggi.

Ecco la ricetta.

Ingredienti

a) un rotolo di pasta bresee o sfoglia;

b) 400g di gorgonzola al mascarpone;

c) 150 g di speck affumicato a dadini;

d) 1uovo ed 1 tuorlo;

e) 3/4 cucchiai di latte;

f) 10 gherigli di noci sminuzzati.

Come preparare in pochissimo tempo una gustosissima torta salata con gorgonzola speck e noci. Ecco il procedimento da seguire

Srotolare la pasta bresee lasciando la carta forno della confezione e usarla per foderare una teglia in base alle dimensioni specificate nella confezione ricoprendo anche i bordi. Incidere il fondo della pasta con le punte della forchetta bucherellando tutta la superficie e ritagliare eventualmente i bordi in eccesso.

Intanto in un tegame far tostare i dadini di speck qualche minuto, unire il gorgonzola e lasciare sciogliere aiutandosi con 2 o più cucchiai di latte fino a quando non si otterrà una crema. Lasciare raffreddare qualche minuto, unire l’uovo precedentemente sbattuto e i gherigli tritati grossolanamente, infine amalgamare il tutto.

Versare il composto nella teglia distribuendolo bene. Come decorazione si possono utilizzare striscioline di pasta bresee.

In una ciotola sbattere il tuorlo con un cucchiaio di latte e spennellare l’intera superficie.

Infornare in forno caldo a 170/180 gradi per 30 minuti circa. Regolarsi sempre in base al proprio forno, fino a quando la pasta risulterà cotta e dorata in superficie.

Sfornare e servire calda.