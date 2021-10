Finalmente è giunto quel periodo dell’anno in cui godersi una buona tazza di tè alla sera per scaldarsi mentre si legge un bel libro. E cosa c’è di meglio di qualche delizioso biscottino per accompagnare questa tazza di tè? Per cui, continuando a leggere vedremo la ricetta dei deliziosi biscotti alla melagrana per accompagnare al meglio le serate autunnali.

Come preparare in pochi minuti questi incredibili biscotti ricchi di gusto e bontà

I biscotti alla melagrana sono dei piccoli dolcetti dal forte profumo, che invade l’intera casa quando si preparano. Questi biscotti sono tipici del periodo autunnale e perfetti da accompagnare ad una tisana o ad una buona tazza di tè. Per cui, vediamo ora come prepararli in poche semplici mosse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per 25-30 biscotti:

100 gr farina integrale;

300 gr farina 1;

100 gr zucchero di canna;

2 uova;

90 gr olio di semi di girasole;

mezza bustina di lievito per dolci;

80 gr succo di melagrana;

q.b. chicchi di melagrana.

Procedimento

Per preparare i deliziosi biscotti alla melagrana, cominciamo unendo le farine e il lievito in una ciottola capiente. Poi, aggiungere lo zucchero di canna e amalgamare il tutto. A questo punto, unire anche un uovo intero ed un tuorlo, il succo di melagrana e l’olio di semi di girasole.

Dopo aver amalgamato per bene gli ingredienti, prima con una forchetta e poi con le mani, si otterrà un impasto omogeneo. Stendiamo quindi l’impasto con un mattarello fino a fargli raggiungere uno spessore di circa 0,5 cm.

Ora, ricavare tanti cerchi dall’impasto fino a finirlo, disporre i cerchi su una teglia coperta dalla carta da forno e decorare ogni biscotto con qualche chicco di melagrana.

Infine, cuocere in forno statico preriscaldato a 180 °C per 20-25 minuti.

Una volta intiepiditi, i biscotti saranno pronti per essere gustati.

Trucchi e conservazione

Come abbiamo visto, è semplice preparare in pochi minuti questi incredibili biscotti ricchi di gusto e bontà. Inoltre, è possibile sostituire alla farina integrale della farina di farro, o di grano saraceno a piacere. Questi deliziosi biscottini si conservano per 3-4 giorni in un contenitore posto al fresco e in un luogo asciutto.

Infine, è anche possibile aggiungere dello zucchero a velo sui biscotti per un gusto ancora più dolce e indimenticabile. Per cui, sono questi i biscotti perfetti da gustare in autunno, in compagnia di una buona tazza di tè.

Approfondimento

Finalmente uno snack salutare e golosissimo con questa ricetta che sta spopolando