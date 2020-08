Con l’arrivo dell’estate passare del tempo vicino ai fornelli è sfiancante e mangiare dei piatti caldi non se ne parla.

Per fortuna ci sono delle ricette gustose che prevedono quasi del tutto l’assenza dei fornelli e molte sono anche veloci da realizzare. Tra queste ce ne è una molto fresca ed è una valida alternativa alle insalate di riso e di pasta; il cous cous. Come preparare in modo veloce il cous cous freddo perfetto per l’estate?

Il cous cous è il simbolo della gastronomia Nordafricana e cucinato in particolare nel sud Italia. E’un ottima alternativa alla pasta ed è meno calorica. Questa pietanza si è diffusa in Europa grazie ai mercanti Arabi ed è costituito da granelli di semola di grano duro macinati. Il cous cous è genuino e sano, dietetico, versatile, veloce da preparare e saziante.

Cottura

Sono tante le ricette che si possono fare con questo prodotto ma vediamo innanzitutto come si prepara.

Il modo migliore per cuocere il cous cous è per assorbimento.

In questo modo si evita di trascorrere del tempo ai fornelli ed evitiamo di sudare.

Occorre portare a bollore il doppio del volume del cous cous di acqua, salarla e poi versarla sui granelli di semola precedentemente posti in una ciotola capiente. Coprire la ciotola per circa dieci minuti. Il cous cous è cotto!

Ora lo si può’ condire in vari modi.

Ecco alcuni suggerimenti per come preparare in modo veloce il cous cous freddo perfetto per l’estate

Cous cous con pomodorini e rucola

Lavare bene la rucola e tritarla. Tagliare a tocchetti i pomodorini e con questi due ingredienti condire il cous cous aggiungendo un filo di olio.

Cous cous di verdure

Acquistare le verdure preferite, lavarle e tagliarle a pezzetti. Metterle in una padella con un po’ di olio, aglio, sale e pepe. Quando saranno cotte condire.

Cous cous con zucchine, tonno e limone

Lavare le zucchine e tagliare le due estremità. Ridurle a dadini e metterle in padella con aglio, olio, sale e un mestolo d’acqua. Lasciare cuocere per circa quindici minuti, se si seccano troppo aggiungere altra acqua. Nel frattempo cuocere il cous cous e far sgocciolare il tonno. Quando il cous cous sarà cotto aggiungere un cucchiaino di curcuma, le zucchine e far raffreddare. Una volta freddo aggiungere il tonno, il basilico, il succo di mezzo limone, la scorza di limone grattugiata e mescolare il tutto. Il consiglio è quello di prepararlo il giorno prima per renderlo più saporito.