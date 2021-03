Oggi giorno si sta diffondendo la sana abitudine di consumare smoothies, centrifugati, frullati tutte bevande fresche e naturali che favoriscono acquisizione di vitamine.

Oltre ad essere gustosi sono degli ottimi alleati per la salute del nostro organismo.

Si può giocare nella preparazione di questi con i frutti che più ci piacciono creando cosi un mix di gusto per le nostre papille gustative.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Oltre alla frutta, c’è chi abbina anche la verdura, in questo modo il nostro corpo otterrà i benefici di entrambi.

Sicuramente sarà capitato a tutti di voler provare a preparare un centrifugato in casa senza però aver la centrufuga.

Questo articolo che fa per chi non possiede un centrifuga in casa ma desidera cimentarsi nella preparazione di un centrifugato.

Vediamo dunque come preparare in casa un sano e gustoso centrifugato senza centrifuga.

Preparazione del centrifugato

Dato che abbiamo indicato il centrifugato di frutta e verdura, noi della redazione vogliamo suggerire una centrifugato a base di arancia, carote e limoni.

Questo non è altro che il classico succo ACE, ricordiamo che le vitamine che esso ci fornisce sono le vitamine del gruppo A,C ed E.

Se ciò che vogliamo preparare è solo un succo, abbiamo bisogno di:

4 arance a vostra scelta (bionde o rosse)

1 limone

2 carote

Una tazzina d’acqua

zucchero q.b.

1 brocca

1 colino

Iniziamo spremendo le nostre arance ed il limone, facendo attenzione a non far cadere la polpa ed i semini.

Sbucciamo le carote, tagliamole, laviamole e poniamole all’interno di un frullatore, la tazzina d’acqua ci serve per rendere più omogeneo il composto di carote.

Facciamo frullare per almeno cinque minuti.

Uniamo le carote al nostro succo spremuto e frulliamo nuovamente per qualche minuto.

Fatto questo prendiamo la nostra brocca e versiamo il nostro succo ACE, lasciamo in frigo preferibilmente per una notte.

Il giorno dopo filtriamolo con un colino, se vogliamo possiamo zuccherare a nostro piacimento e servire oppure possiamo anche gustarlo con il suo sapore naturale.

Per chi lo gradisce è possibile anche aggiungere lo zenzero che ricordiamo gode di tante proprietà benefiche.

Ecco come preparare in casa un sano e gustoso centrifugato senza centrifuga, questo è uno dei tanti abbinamenti possibili.