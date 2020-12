Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Perfetto da mettere in freezer in autunno e, soprattutto, in inverno, ecco come preparare in casa un gustoso soffritto di verdure sempre pronto da congelare.

Perché avere congelate, e quindi sempre a disposizione, delle dosi di soffritto significa preparare dei piatti gustosi sempre in maniera veloce. E questo specie quando è difficile reperire tutte quelle verdure e tutti quegli ortaggi che sono fuori stagione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Supponendo di preparare un abbondante soffritto, da congelare suddividendolo poi in piccole porzioni, si possono utilizzare semplicemente quelli che sono in genere i tre prodotti ortofrutticoli di base. Ovverosia le carote, le cipolle e il sedano. Per esempio, nel fissare le dosi, si può optare per 600 grammi di carote, per 800 grammi di cipolla e per 400 grammi di sedano.

Ecco come preparare in casa un gustoso soffritto di verdure sempre pronto da congelare

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di pulire e di tagliare le verdure dopo averle asciugate bene. E utilizzando uno, e anche due fogli di carta assorbente, se necessario.

Dopodiché le verdure, tritate e mischiate, si possono congelare su un capiente vassoio dove è stato adagiato un foglio di carta alluminio.

Estrarre il vassoio dal freezer aspettando giusto il tempo per il congelamento. E poi dividere il soffritto negli appositi sacchetti per freezer da tirare fuori giusto e solo quando serve.

In questo modo, per parecchie settimane, la base per il soffritto sarà sempre disponibile in cucina.

Il soffritto di verdure si può congelare anche cotto, ma attenzione sempre ai liquidi

Oltre che crudo, inoltre, il soffritto con la stessa procedura, si può congelare pure cotto. Ma facendo sempre molta attenzione alla completa rimozione dei liquidi.

Altrimenti il soffritto rischierà di diventare un unico blocco di ghiaccio.

Infine, su quali cibi si possono congelare, si raccomanda la lettura di questo articolo al fine di non commettere mai errori.