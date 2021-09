Come preparare in casa un delizioso brodo vegetale con un’incredibile ricetta zero sprechi

Sta ritornando il tempo di un buon brodo vegetale da gustare in una fresca giornata d’ottobre e accompagnato da un po’ di pastina integrale.

La ricetta che proponiamo oggi è, però, una ricetta zero sprechi alimentari che ci permette di riutilizzare dei cibi che diversamente butteremmo via.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Abbiamo spesso affrontato il problema degli sprechi e suggerito tantissimi consigli.

Proprio in un precedente articolo abbiamo visto come realizzare una meravigliosa e soffice frittata riciclando un ingrediente insospettabile.

Oggi, invece, vedremo come preparare in casa un delizioso brodo vegetale con un’incredibile e semplicissima ricetta zero sprechi.

Dado o brodo vegetale?

È proprio questo il dilemma.

Tuttavia, potremmo dire che se ci fosse venuto in mente di preparare un buon brodo vegetale in casa, sarebbe davvero un’ottima idea.

Innanzitutto, perché preparandolo noi stessi, potremo metterci dentro la verdura che più ci piace.

E, poi, perché, nella maggior parte dei casi, il brodo vegetale contiene meno sale e nessun conservante o insaporitore artificiale.

È un’idea per cimentarci in cucina senza nulla da togliere ai dadi di ultima generazione, poveri di sale o senza additivi artificiali.

I protagonisti della nostra ricetta

Andiamo, ora, a conoscere i protagonisti della nostra ricetta zero sprechi e di riciclo culinario.

Questi li possiamo considerare come gli alter ego di alcuni degli ingredienti indispensabili per preparare un ottimo brodo vegetale in casa.

Vediamo, allora, cosa utilizzeremo:

bucce di cipolla, meglio se bianca o bionda;

teste di carota con i loro ciuffi;

bucce di patata;

foglie di sedano;

gambi del prezzemolo.

Inoltre, ci servirà anche:

dell’acqua;

un pizzico di sale.

Se volessimo, potremmo anche aggiungere altri scarti di verdure, per esempio di zucchine oppure di broccolo, e anche qualche foglia di porro.

In questo caso, evitiamo invece il pomodoro o i suoi scarti, per lasciare la nostra ricetta molto più dolce.

Un suggerimento ulteriore

Per avere a disposizione questi scarti di cibo, dobbiamo conservarli a poco a poco.

Possiamo, infatti, pulirli e poi metterli all’interno di un contenitore e surgelarli.

Come preparare in casa un delizioso brodo vegetale con un’incredibile ricetta zero sprechi

Quando decidiamo che è giunto il momento di utilizzare quegli scarti di verdure che abbiamo accuratamente conservato, ecco che potremmo preparare un buon brodo vegetale.

La nostra ricetta zero sprechi è davvero semplicissima.

Mettiamo, innanzitutto, dell’acqua a bollire, circa 2 litri, aggiungendo mezzo cucchiaio di sale e gli scarti ancora surgelati.

Portiamo a bollore e facciamo cuocere il brodo per almeno un’ora lasciando la pentola semichiusa, con il coperchio leggermente scostato.

Infine, filtriamo per bene con un colino a trama stretta.

Possiamo conservare il nostro delizioso brodo vegetale per circa 5 giorni in frigorifero, in un contenitore ermetico.

Approfondimento

Per conservare più a lungo i funghi freschi in frigorifero basta questo trucchetto semplicissimo