Tutti noi utilizziamo più o meno frequentemente la candeggina in casa. Si tratta infatti di un prodotto specifico per sbiancare, sgrassare e igienizzare tessuti e superfici. Utilissima in molti casi, la candeggina è però un prodotto piuttosto pericoloso. Infatti non solo può risultare nociva per la nostra salute, provocando irritazioni cutanee o anche intossicazioni, ma è anche un prodotto estremamente inquinante per l’ambiente.

Questo però non significa affatto dover rinunciare all’efficacia della candeggina. Esiste infatti un prodotto con un impatto ambientale molto più basso ma altrettanto efficace durante le pulizie. Stiamo parlando della cosiddetta candeggina delicata o gentile, che non è a base di cloro ma è a base di ossigeno attivo. Questo prodotto, che si trova in commercio, si può tranquillamente produrre anche in casa. Vediamo quindi come preparare in casa la candeggina delicata per igienizzare e pulire.

Occorrente

Per preparare la candeggina delicata in casa abbiamo bisogno di:

800ml di acqua demineralizzata;

200ml di acqua ossigenata 130 volumi;

40ml di detersivi per panni o per panni eco-bio;

1g di acido citrico;

guanti e occhiali protettivi.

L’acqua demineralizzata si compra nei supermercati e nei negozi di fai da te. L’acqua ossigenata 130 volumi si trova tranquillamente nei negozi di ferramenta. L’acido citrico si può trovare in erboristeria, in farmacia e nei negozi di prodotti naturali.

Preparazione e utilizzo

Vediamo ora come preparare in casa la candeggina delicata per igienizzare e pulire. In un contenitore ampio uniamo l’acqua demineralizzata con l’acido citrico; mescoliamo con un cucchiaio di legno (non di metallo!) e facciamo sciogliere. Ora prima di procedere indossiamo i guanti e gli occhiali protettivi per maneggiare l’acqua ossigenata. Aggiungiamo quindi sia l’acqua ossigenata sia il detersivo, quindi mescoliamo molto bene sempre con il cucchiaio di legno. Versiamo infine la candeggina delicata dentro una bottiglia opaca.

Possiamo usare la candeggina gentile come antimacchia per il lavaggio di tutti i tessuti. La candeggina normale infatti può essere usata solo su tessuti bianchi di cotone resistente, mentre quella gentile va bene su tutti i tessuti, anche quelli delicati. Usiamola per qualsiasi tipo di lavaggio, ma non esageriamo mai con le dosi. La candeggina gentile diluita in acqua è ottima anche per igienizzare e pulire i pavimenti (ma non il parquet o il marmo!) e i sanitari del bagno. Attenzione però a non farla mai entrare in contatto con gli elementi metallici, perché si ossidano.