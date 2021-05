Simpatiche, frizzanti e assolutamente rilassanti: le bombe da bagno hanno sicuramente rappresentato una vera rivoluzione all’insegna del relax. Ma perché non trasformare questo prodotto da bagno in un regalo tanto particolare quanto sicuramente apprezzato?

Oggi scopriremo come preparare in casa l’immancabile regalo perfetto ed economico che farà felicissimi amici e parenti. Vediamo subito come fare.

Pochi e semplici ingredienti

Per preparare in casa una sensazionale bomba da bagno basterà comprare questi pochi e semplici ingredienti:

a) 200 grammi di acido citrico;

b) 15 ml di olio di mandorle;

c) 400 grammi di bicarbonato di sodio;

d) 200 grammi di maizena (amido di mais);

e) 60 gocce di olio profumato essenziale;

f) cannella a piacimento.

Detto questo, iniziamo subito a capire come preparare questi insostituibili compagni del bagno domenicale.

Come preparare in casa l’immancabile regalo perfetto ed economico che farà felicissimi amici e parenti

Per prima cosa munirsi di una grossa ciotola e di un grosso cucchiaio, preferibilmente in legno. Versare nella ciotola l’acido citrico, il bicarbonato e la maizena.

Prendere ora un bicchiere e riempirne la base d’acqua. Versare nella ciotola gli oli essenziali, la cannella e l’olio nella ciotola e munirsi di un cucchiaio di legno.

Iniziare a mischiare gli ingredienti, versando lentamente l’acqua, possibilmente goccia a goccia o, dove possibile, nebulizzarla attraverso uno strumento adatto. È importante dosare con attenzione l’acqua, aggiungendone solamente la quantità essenziale per creare un composto morbido.

Una volta finito d mischiare il composto, prendere dei piccoli stampi, che possono benissimo essere quelli utilizzati solitamente per il ghiaccio.

Versare il composto negli stampi e lasciare a riposare all’interno per almeno 3-4 ore. Una volta terminato, riporre il prodotto su un piano e lasciare ad asciugare sotto al sole per almeno una giornata. Fatto questo, non resta che incartare quello che sarà sicuramente un regalo apprezzatissimo.

Approfondimento

Pelle morbidissima grazie a questo prodotto da bagno rilassante che non mancherà mai più nelle nostre case