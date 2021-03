Scuola sì, scuola, no. Didattica in presenza, o a distanza? Se ne parla da mesi e, particolarmente in questi giorni che i contagi tornano a salire sembra anche a causa della scuola. Senza entrare in un argomento in questo momento molto scottante, ci limitiamo invece a vedere come preparare in casa dei colori atossici e salutari per i nostri bambini. Sappiamo bene infatti, che soprattutto i più piccoli, potrebbero essere allergici ai coloranti e alle sostanze chimiche di penne e pennarelli. In questo articolo vedremo qualche alternativa ideale soprattutto per i più piccoli.

Gli acquerelli sono tra i preferiti dei nostri bimbi

Come preparare in casa dei colori atossici e salutari per i nostri bambini, partendo da quelli che amano di più: gli acquerelli. Quante volte ci sarà capitato di benedire chi li ha inventati. Con i bimbi di casa super agitati, gli acquerelli ci hanno dato la possibilità di tirare il fiato e sbrigare le faccende domestiche. Sono particolarmente amati dai bimbi per la possibilità di utilizzare le dita e creare dei veri e propri disastri artistici. Ecco allora che vedremo quali colori siamo in grado di preparare utilizzando gli alimenti da cucina.

La lista dei prodotti per fare i colori

Prima di vedere la preparazione casalinga, ecco i suggerimenti per creare i colori di cui avremo bisogno, utilizzando gli alimenti:

fragole cotte e barbabietole per il rosso;

zafferano e curcuma per il giallo;

mirtilli per il blu;

prezzemolo frullato per il verde;

carote e curry per l’arancione;

succo di rapa con la panna o il latte per il rosa;

Abbiamo così l’elenco dei colori maggiormente usati e amati dai nostri bimbi.

Come farli

Visti gli ingredienti e i colori, ecco come preparare gli acquerelli atossici con una ricetta per i nostri bambini:

prendiamo due cucchiai di bicarbonato;

un cucchiaio abbondante di aceto;

i coloranti naturali che abbiamo creato sopra;

un cucchiaio di maizena;

un cucchiaino di glicerina.

Mescoliamo aceto e bicarbonato in una terrina, fino a quando non avremo eliminato completamente la schiuma che si forma. A questo punto, prendiamo tutti gli altri ingredienti, dividendo e miscelando ovviamente per mantenere le varie tonalità. Potremmo utilizzare una semplice scatola delle uova per deporvi i colori, o, anche le formine dei cubetti di ghiaccio.

