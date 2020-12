Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



E chi l’ha detto che non si può mangiare con gusto anche se si è a dieta? Generalmente si associa la dieta ad un concetto di “restrizione”, ma con inventiva, volontà e impegno si può mangiare con gusto rimanendo “in linea”.

Se si ha voglia di un dolce, ma si è a dieta, si può optare per un dessert squisito, veloce da preparare e soprattutto light. Gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa propongono un dessert invitante con il quale si può deliziare il palato, anche durante la dieta.

Si può mangiare a colazione, per affrontare al meglio la giornata, o semplicemente come merenda. Ecco come preparare il tortino fit: veloce, dolce e light! Per tutti gli amanti e appassionati del cioccolato, ecco a voi una ricetta che può fare al caso vostro.

Gli ingredienti

a) 30 grammi di farina d’avena;

b) 80 ml di albume;

c) 10 grammi di cacao amaro;

d) 5 grammi di cocco rapè (facoltativo);

e) 50 grammi di purea di frutta;

f) 50 grammi di yogurt greco;

g) cannella, quanto basta;

h) un cucchiaino abbondante di miele o dolcificante a disposizione;

i) scorza di mezzo limone (facoltativo);

l) latte quanto basta (vegetale o scremato), in base alla densità dell’impasto.

Procedimento light

Vediamo adesso come preparare uno squisito dessert veloce, dolce e light: il cosiddetto tortino fit.

Prendere una ciotola e versare l’albume, aggiungere la farina d’avena e il cacao amaro setacciati (ciò per evitare i grumi e rendere l’impasto omogeneo). Aggiungere il cocco rapè, la purea di frutta (si consiglia quella di banana o mela) e lo yogurt greco (per rendere il tortino più soffice). Per rendere ancora più delizioso questo dessert possiamo aggiungere una spolverata di cannella, della scorza di mezzo limone.

Inoltre si consiglia l’aggiunta di un cucchiaino abbondante di miele per dolcificare il tutto. Se l’impasto è troppo denso, aggiungere del latte vegetale o scremato.

Dopo aver preparato il composto, versarlo in una tazza e cuocere in microonde a massima potenza per tre o quattro minuti. A questo punto, abbiamo capito come preparare il tortino fit: veloce, dolce e light! buona merenda light!

