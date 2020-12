Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci si prepara per il cenone di Natale con ricette sfiziose capaci di dare brio ad una delle serate più importanti dell’anno. Ma mentre ci si prepara per il Natale è necessario mettere qualcosa in tavola che sia sfizioso e faccia felici tutti.

Perché allora non provare un secondo piatto brioso, facile e veloce da preparare? Vediamo assieme come preparare il secondo piatto alternativo per dare brio alla giornata, ossia le scaloppine alla birra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti da comprare

Questi, di seguito, ingredienti da procurarsi per preparare questo piatto:

a) petto di pollo, 300 grammi;

b) birra una bottiglia 33 cl;

c) pepe, a piacimento;

d) sale, a piacimento;

e) olio, un cucchiaio;

f) farina, a piacimento;

g) limone, a piacimento.

Come preparare il pollo alla birra

Prima di tutto scegliere il petto di pollo perfetto per la preparazione. Ovviamente, se si può, preferire sempre il macellaio la fiducia al supermercato. Ma se non si potesse fare altrimenti, scegliere sempre su un petto di pollo intero che non sia troppo gonfio né eccessivamente largo.

Questo particolari, infatti, segnano la differenza tra polli allevati intensivamente e non da cui, poi, dipende anche la qualità della carne. Secondariamente è importante cucinare la carne bianca per evitare possibili infezioni batteriche.

Per preparare le scaloppine alla birra iniziare dalla preparazione del pollo. Fare delle fettine che siano sottili in maniera che si insaporiscano bene e cucinino in fretta.

Prendere ora la farina e stenderla sul banco di lavoro. Ripassare velocemente le fettine nella farina. Prendere il limone, spremerlo e mettere il contenuto in un bicchiere.

Procurarsi quindi una padella, versarci un cucchiaio d’olio e metterla sul fuoco con la fiamma media. Quando l’olio inizia a sfrigolare versare le fettine. Dare una girata, versare il succo di limone. Fare cucinare a fiamma media.

Una volta che le fettine siano cotte, non resta che alzare la fiamma e sfumare con la birra.

Una volta fatto questo, abbiamo capito assieme come preparare il secondo piatto alternativo per dare brio alla giornata.