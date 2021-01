È arrivato l’anno nuovo e con lui nuove ricette da provare e gustare. Oggi vogliamo proporre un piatto capace di scacciare i problemi dell’anno appena passato e ridonare il buonumore. Ecco, quindi, come preparare il secondo in umido perfetto per iniziare l’anno con il sorriso. Iniziamo subito a scoprire insieme la ricetta per preparare questo fantastico piatto.

Gli ingredienti per la ricetta

a) Patate, 200 grammi;

b) sale, a piacimento;

c) pomodoro secco, 2;

d) prezzemolo, due rametti;

e) cipolle, 200 grammi;

f) spezzatino di vitello, 500 grammi;

g) vino rosso, 80 ml;

h) olio, due cucchiai.

Come preparare lo spezzatino alle patate

Per preparare lo spezzatino alle patate prima di tutto è necessario preparare gli ingredienti.

Prendere, quindi, le cipolle e le patate, sbucciarle e lavarle. Ridurre le prime a tocchetti piccole e affettare sottilmente le seconde.

Passare ora al prezzemolo. Lavare, asciugare e tritare finemente l’ingrediente. Prendere poi una pentola dai bordi alti e metterla sul fornello. Accendere il fuoco a fiamma media e versare l’olio. Appena l’olio inizierà a sfrigolare versare le cipolle.

Fare dorare le cipolle e versare nella pentola la carne. Alzare la fiamma al massimo e sfumare con il vino rosso. Una volta terminato, coprire lo spezzatino con dell’acqua. Abbassare la fiamma e far cucinare per almeno un’ora a fuoco lento coprendo la pentola con un coperchio.

A metà cottura aggiungere le patate. Una volta terminata la cottura, aggiungere allo spezzatino il prezzemolo, il sale e il pepe a piacimento. Il piatto è pronto per essere assaggiato.

Detto questo, abbiamo scoperto assieme come preparare il secondo in umido perfetto per iniziare l’anno con il sorriso. Se si vuole diventare dei maghi in cucina o semplicemente si vuole fare bella figura si può visitare la nostra sezione dedicata. In particolare, se si è interessati a un piatto tanto buono quanto facile da preparare basterà leggere l’articolo apposito. Per farlo, cliccare su questo link.