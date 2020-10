Il latte è il nutrimento per eccellenza dei bambini in tenera età. Ma anche in quelli più cresciuti, il latte riscuote sempre un grosso successo.

È, infatti, un alimento sano e molto ricco di nutrienti, tanto da risultare adatto come base di una salutare prima colazione. Ma anche come spuntino, merenda e per conciliare il sonno. Insomma una sorta di alimento di cui beneficiare durante l’intero arco della giornata o per usare un’espressione cara ai giorni nostri, “h24”. Anche in età adulta, salvo casi specifici d’intolleranza, il latte risulta gradito sia da consumarsi da solo che come ingrediente nelle ricette. Vediamo quindi ora come preparare il salutare Latte Portoghese che si taglia a fette senza farine o grassi aggiunti.

Il contenitore del latte

Nella preparazione del “Latte Portoghese” prima si prepara lo stampo e poi il contenuto. Vediamo quindi come si procede in rapidi e facilissimi passaggi. Il primo step è rappresentato dallo stampo di rivestimento. Per una dose di 1 litro di latte, vanno considerati circa 6 cucchiai rasi di zucchero bianco. Un quarto di zucchero va utilizzato per foderare il dolce. E cioè si deve versare lo zucchero così al naturale in una padella sul fuoco e mescolare fino a che non arriva a formare una sorta di caramello. C’è anche chi, in questa fase, aggiunge giusto un cucchiaio scarso di acqua. Una volta che lo zucchero avrà raggiunto la densità di un caramello e sarà diventato brunito nel colore, andrà versato nello stampo da forno e lasciato cristallizzare a temperatura ambiente.

Il dolce al latte

A questo punto ci si potrà dedicare alla realizzazione del dolce al latte. I passaggi sono pochi e davvero semplici. Basterà infatti far bollire, per circa una mezz’ora, il latte insieme ad una buccia di limone e alla restante parte dello zucchero. Mentre il latte sta sul fuoco, a parte vanno sbattute 6 uova. Una volta che il latte, tolto dal fuoco, si sarà raffreddato, andranno aggiunte le uova sbattute. A questo punto, prima di passare tutto in forno, bisognerà munirsi di un colino e filtrare il composto. Questo eviterà di far passare eventuali grumi.

L’ultimo passaggio consiste nel versare il composto nello stampo, precedentemente foderato di caramello. Poi il tutto andrà passato in forno a 180 gradi circa per 60 minuti. Se la superficie dovesse scurirsi va coperto il tutto con un foglio di alluminio. Un accorgimento utile in fase di cottura è questo. Inserire la teglia di cottura del dolce in un’altra più grande, colma per metà di acqua. Una volta giunto a cottura, il dolce al cucchiaio andrà sfornato e per facilitare il rovesciamento in un piatto di portata, basterà battere leggermente sui bordi della teglia. Ecco dunque come preparare il salutare Latte Portoghese che si taglia a fette senza farine o grassi aggiunti.