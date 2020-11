Il riso è sicuramente uno degli alimenti più versatili nelle tradizioni culinarie di tutto il mondo. Anche in Italia abbiamo creato mille buonissimi piatti con questo ingrediente, dai famosissimi risotti (ottimo quello con porri e noci), alle fresche insalate di riso. Il riso ha anche il grandissimo vantaggio di poter essere consumato anche da chi è celiaco, e di non avere in genere controindicazioni per nessuno di noi.

Non c’è da stupirsi quindi, che sia diventato un alimento così diffuso nelle nostre cucine, e quello a cui possiamo rivolgerci in ogni occasione. Se siamo a corto di idee per la cena, il riso saprà sicuramente accorrere in nostro aiuto. È semplice da cucinare, veloce, e ci sazia senza difficoltà. Oggi presentiamo una delle ricette più semplici in assoluto. Ecco come preparare il riso con la panna velocissimo senza soffritto.

Pochi ingredienti che abbiamo sempre in casa

Se non abbiamo in casa cipolle o scalogno per preparare un buon soffritto per risotti, non dobbiamo per forza rinunciare all’idea di gustarci un buon riso per cena. Esistono modi molto più semplici di cucinare un riso delizioso e veloce. Per la ricetta del riso con la panna servono pochissimi ingredienti che quasi tutti abbiamo sempre in casa. Ecco come preparare il riso con panna velocissimo senza soffritto.

Ingredienti per due persone

a) 200 gr di riso;

b) panna da cucina q.b (anche vegetale per un piatto vegano);

c) olio di oliva q.b.;

d) sale q.b.;

e) pepe (facoltativo).

Procedimento

Il procedimento è facile e intuitivo. Per prima cosa sciacquiamo il nostro riso con abbondante acqua corrente per eliminare l’amido in eccesso ed evitare che si formi della ‘schiuma’ quando andremo a cuocere il riso. Poi mettiamo a bollire il riso in abbondante acqua salata fino a quando non sarà morbido. Scoliamo, e poi mettiamolo in una padella oliata. Aggiungiamo abbondante panna da cucina, accendiamo la fiamma a fuoco basso e amalgamiamo per bene. Aggiustiamo di sale. Quando la panna si sarà asciugata abbastanza, è il momento di servire. Guarniamo con del pepe se lo gradiamo. Buon appetito!