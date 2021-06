L’albicocca è uno dei frutti estivi più golosi. Dolce e saporito, conosciuto già in epoca romana e araba, è ricco di carotenoidi, vitamine A e C. Contiene potassio, sodio, ferro, calcio, è indicato per anemici e per chi necessita di energia durante lo sport.

Le albicocche appresentano il perfetto spuntino sano che dona il giusto apporto di calorie e sostanze nutritive. Per rendere ancora più goloso questo frutto si può impiegare per realizzare torte profumate, per la colazione o da offrire con un tè freddo il pomeriggio.

Vediamo come preparare il plumcake con albicocche fresche dal profumo inebriante per golose merende estive da leccarsi i baffi.

Gli ingredienti

2 uova;

300 gr di albicocche fresche denocciolate;

200 gr di farina;

un vasetto di yogurt bianco;

una bustina di lievito per dolci;

120 gr di zucchero;

60 ml di olio di girasole o 75 gr di burro;

sale q.b.;

scorza di limone.

Prima della preparazione lavare per bene le albicocche, senza sbucciarle e rimuovere il nocciolo. Poi pesare tutti gli elementi per avere tutto pronto sul piano di lavoro.

Procedimento

Prendere una ciotola, di plastica, vetro o ceramica, e sbattere le uova con lo zucchero, con una frusta elettrica o a mano. Appena si sarà ottenuta una crema spumosa, unire lo yogurt, l’olio (o il burro) e la scorza grattugiata di limone. Poi aggiungere i restanti ingredienti poco alla volta setacciandoli e continuare a mescolare con la frusta. L’impasto dovrà essere senza grumi e liscio. Solo alla fine aggiungere le albicocche tagliate a dadini o a metà.

Recuperare una teglia da plumcake stretta e lunga (9×22 cm) e foderarla con un po’ di burro e farina, in alternativa si potrà usare la carta forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Controllare sempre con la punta di uno stecchino se vorrà altri minuti di cottura. Una volta freddata si potrà decorare con dello zucchero a velo, delle mandorle o nocciole tritate.

