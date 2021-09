L’Umbria è una Regione verde nel cuore dell’Italia, dalla tradizione culinaria molto ampia. Qui si possono gustare piatti tipici che rapiscono già dal primo morso. Questa Regione è famosa per la sua immensa varietà di salumi come quelli di Norcia che è impossibile non amare. Un altro ingrediente fondamentale di questa cucina è il tartufo. Nel periodo estivo fino a settembre è possibile trovare il tartufo scorzone. Più economico rispetto agli altri ma altrettanto buono.

Tartufo nero, scorzone, nero pregiato e bianco

Il tartufo ha la reputazione del prodotto costoso. In realtà, non tutti i tipi di tartufo ci costano un occhio della testa. Ad esempio, lo scorzone estivo o il nero, come anche l’uncinato hanno dei prezzi super convenienti e abbordabili. Poi, se vogliamo regalarci una vera coccola possiamo spendere un po’ di più e optare per il nero pregiato. Se siamo disposti a tirare fuori un bel po’ di soldi, allora la scelta deve ricadere sicuramente sul tartufo bianco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come preparare il piatto tipico umbro con il tartufo che delizia il palato

Vediamo, ora, come preparare questo piatto all’apparenza semplicissimo ma carico di gusto. La stracciata o strapazzata al tartufo. Ricordiamo soltanto una cosa, il tartufo è sconsigliato in gravidanza perché si corre il rischio di contrarre la toxoplasmosi.

Ingredienti per 2 persone

4 uova medie;

60 ml circa di olio EVO;

1 spicchio d’aglio;

40 gr di tartufo nero o scorzone;

sale q.b.

Procedimento

Mettiamo la padella sul fornello con l’olio EVO e aggiungiamo l’aglio ancora in camicia. Facciamo cuocere finché l’aglio non sarà imbiondito e poi spegniamo il fornello. Dopodiché, togliamo subito l’aglio.

Quando il nostro olio sarà ormai freddo è il momento di grattugiare il tartufo. Il segreto per la riuscita di ogni piatto a base di tartufo è non cuocerlo mai. Altrimenti si andranno ad intaccare le sue proprietà. Mescoliamo con un cucchiaio e lasciamo insaporire.

Dopo circa una decina di minuti separiamo il tartufo dall’olio aiutandoci con un colino. E rimettiamo solo l’olio aromatizzato in padella. Accendiamo il fornello e aggiungiamo prima solo gli albumi.

Continuiamo a mescolare e quando gli albumi saranno bianchi aggiungiamo i tuorli. Poi aggiungiamo il tartufo che abbiamo messo da parte. Per la riuscita del piatto non bisogna cuocere troppo le uova. Devono rimanere morbide e cremose.

Ora è il momento di impiattare e finire con un’ultima grattugiata di tartufo. Possiamo accompagnare il piatto con una cialda al parmigiano.

Ecco come preparare il piatto tipico umbro con il tartufo che delizia il palato. Lungo la strada del Sagrantino si possono visitare dei borghi bellissimi e assaggiare i loro piatti tipici. E non può assolutamente mancare un calice di buon vino rosso ad accompagnare il tutto.

Approfondimento

La ricetta degli gnocchi con sorpresa che sbalordiranno tutti