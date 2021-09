L’autunno è la stagione che offre una varietà di frutti diversi e colorati da mettere a tavola.

Tra i tanti, abbiamo l’uva, molto amata dagli italiani sia al nord che al sud. Oltre ad essere molto buona, apporta notevoli benefici al nostro organismo.

I nutrienti presenti in questo frutto svolgono un azione antiossidante e antinfiammatoria. Inoltre possiede un basso indice glicemico, apporta benefici al sistema cognitivo, e alcuni suoi componenti possiedono proprietà antimicrobiche.

È una fonte di diversi fitonutrienti, come il resveratrolo, la quercertina, il betacarotene, la luteina, ecc.

Alcuni studi svolti dal City of Hope Cancer Center di Los Angeles hanno inserito l’uva tra i super cibi, insieme al melograno, ai mirtilli, ala cannella e ai funghi, perché in grado di prevenire il tumore alla mammella.

In questo articolo spieghiamo come preparare il gustoso dessert siciliano fatto con il frutto ricco di vitamine e antiossidanti e che potrebbe aiutare a prevenire i tumori.

Il dessert di cui parliamo è tipico dell’arte gastronomica siciliana: il gelo d’uva.

Come molti sanno la prevenzione delle malattie tumorali comincia innanzitutto a tavola, con una sana e completa alimentazione, e in questo l’uva ci fornisce un grosso aiuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come preparare il gustoso dessert siciliano fatto con il frutto ricco di vitamine e antiossidanti e che potrebbe aiutare a prevenire i tumori

La preparazione di questo dessert prevede i seguenti ingredienti:

a) 1 kg di uva;

b) 80 grammi di amido di mais;

c) succo di mezzo limone;

d) 130 grammi di zucchero o a secondo della dolcezza dell’uva;

e) acqua quanto basta.

Preparazione

Prendere l’uva e lavarla accuratamente.

Con l’aiuto di una centrifuga oppure di un estrattore passare a setaccio gli acini, e versare il succo ottenuto in un contenitore.

Aggiungere lo zucchero e girare.

Versare un po’ del liquido in una pentola larga, e aggiungere l’amido, girando continuamente con una frusta per evitare grumi. Versare il resto del succo nella pentola, e mettere sul fuoco a fiamma bassa. Girare di continuo fino a che il liquido diventi un po’ più denso.

Versare il composto negli stampini (forma a piacere) e una volta raffreddato mettere in frigo per tre ore.

Trascorso questo tempo, toglierli dal frigo e sformare prestando attenzione.

Il gelo d’uva è pronto.