Chiunque abbia visitato la Sardegna non può non aver provato il famoso liquore isolano. Il sapore dolce e particolare di questo drink è stato capace di conquistare migliaia di turisti.

Ma purtroppo l’estate finisce e con loro le vacanze in Sardegna. Esiste, però, un modo per preparare questo liquore in casa che tutti quanti possono seguire. Scopriamo assieme come preparare il famoso mirto sardo in casa spiegato passo per passo.

Gli ingredienti e gli strumenti necessari alla preparazione

Prima di iniziare ad elencare gli ingredienti e gli strumenti necessari è necessario fare una nota sulla bacca di mirto.

La pianta che la produce, infatti, non si trova solamente in Sardegna. Ma in ogni zona di mare abbastanza soleggiata. Chiunque voglia raccogliere le bacche deve farlo nei mesi invernali, in particolare a dicembre. Non sarà possibile trovare delle bacche adatte alla lavorazione in altri periodi.

Detto questo, gli ingredienti per preparare il mirto in casa sono i seguenti:

a) bacche di mirto, 2kg;

b) alcol etilico, 2 litri;

c) acqua, 4 litri (almeno);

d) zucchero, 1,2 kg (almeno).

Per la preparazione sarà necessario, invece, comprare dei contenitori a chiusura ermetica, preferibilmente di vetro scuro.

Come preparare il famoso mirto sardo in casa spiegato passo per passo

Per prima cosa sarà necessario dividere le bacche dal rametto. Una volta fatto questo, le stesse vanno lavate accuratamente, asciugate e lasciate a seccare per un paio di giorni al sole.

A quel punto prendere i contenitori di vetro e disinfettare nella maniera più appropriata. Riporre le bacche nei barattoli lasciando almeno due dita dal barattolo e versare l’alcol fino a riempire gli stessi.

Ora è necessario lasciare a riposare in uno scafale chiuso o, ancora meglio, in un locale buio, l’alcol, per almeno cinquanta giorni. Una volta passato questo periodo, è necessario filtrare il risultato del nostro lavoro e trasferirlo in un altro contenitore.

Preparare, quindi, una pentola e versarvi l’acqua: portare ad ebollizione e aggiungere lo zucchero. Mescolare fino a quando gli ingredienti non si siano uniti. Lasciar raffreddare il composto così ottenuto.

Una volta raffreddato, trasferite l’acqua zuccherata nel contenitore del mirto e mischiare. Lasciare ancora al buio, per almeno altre tre settimane, girando il liquore una volta ogni due giorni.

Una volta finito si deve travasare il risultato ottenuto in bottiglie. Il famoso liquore isolano è pronto per essere gustato.