Se si è amanti della colazione all’italiana tipica con brioche e cappuccino è fondamentale sapere come prepararla in casa. Non è strettamente necessario andare al bar per avere un croissant soffice e fragrante insieme a un cappuccino cremoso.

Nel caso in cui non si possa andare a fare colazione nella caffetteria preferita, bisogna ricorrere a dei rimedi. In questo articolo si svela la ricetta per avere un cappuccino perfetto anche a casa. Ciò senza dover acquistare una macchina super tecnologica o fatta apposta.

Ecco come preparare il cappuccino perfetto a casa senza dover andare in caffetteria.

Latte e caffè e la colazione è pronta

Il cappuccino perfetto è fatto da 125ml di latte, l’equivalente di una tazzina di caffè e tanta schiuma. Ricreare quella stessa schiuma liscia e brillante a casa sembra impossibile, ma non è così. Preparare il cappuccino perfetto a casa senza dover andare in caffetteria è possibile anche senza macchina del vapore.

I metodi per fare il cappuccino perfetto esigono di alcuni strumenti che tutti hanno in casa:

a) Il frullatore a immersione: col frullatore basterà scaldare il latte fino a raggiungere il punto di bollore. Il latte va versato in un boccale e il frullatore a immersione azionato per 3 minuti circa. Si formerà una stupenda soffice schiuma che si potrà unire al caffè appena uscito.

b) Le fruste: anche in questo caso il latte va scaldato. Successivamente montare il latte con le fruste elettriche in un contenitore dai bordi alti.

c) Il barattolo: con questo metodo al quanto strano si ottiene la stessa schiuma del cappuccino. Prendiamo un barattolo e accendiamo il microonde. Versare il latte caldo nel barattolo, chiudere e mescolare il latte con decisione. Quando si formerà della schiuma, apriamo il barattolo e scaldiamolo per 20 secondi nel fornetto.

d) La bottiglietta di plastica: questo metodo è simile al precedente. Si salta il passaggio del microonde e si shakera il latte per più tempo.

Ovviamente a questi metodi “molto casalinghi” si aggiungono le varie macchinette per montare il latte: per esempio esiste il frullino montalatte, o il montalatte manuale composto da un contenitore e un pistone che creano aria e quindi schiuma.

Preferire latte intero rispetto a uno scremato o parzialmente scremato. Il risultato della schiuma è molto più simile a quello del bar.