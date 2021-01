Gustoso, goloso e soprattutto con ingredienti semplici, ecco come preparare il budino con la ricetta della nonna. Per quello che è un dessert che di solito è servito a merenda per i bambini, ma che in realtà spesso viene spazzolato in appena un minuto pure dai grandi.

Per il gusto, e per la sua genuinità, tra l’altro, il budino è una preparazione alimentare ideale e perfetta come alternativa agli omogeneizzati. Ma anche come alternativa decisamente più sana rispetto, per esempio, alle merendine.

Supponendo di preparare in famiglia abbondante budino per la merenda di grandi e piccini, servono un litro di latte parzialmente scremato e giusto quattro cucchiai di zucchero e di farina. Nonché due uova e un limone biologico per ricavarne la scorza.

Ecco come preparare il budino con la ricetta della nonna

La prima cosa da fare è quella di munirsi di una casseruola non solo capiente, ma pure con i bordi alti dove lavorare le uova e lo zucchero con una frust. Unire poi pure la farina, dopo averla setacciata, amalgamando.

Ora, continuando a mescolare, si può aggiungere anche il latte parzialmente scremato e la scorza del limone biologico. A questo punto si può accendere la fiamma per cuocere il composto ottenuto per circa 15 minuti a fiamma media e comunque, mescolando continuamente, fino a quando il composto non si sarà addensato.

Il budino preparato come una volta pure aggiungendo un cucchiaio di cacao in polvere

Versare il budino, fino ad esaurimento, in tazze, in bicchieri oppure in ciotoline facendo raffreddare completamente a temperatura ambiente. Dopodiché il budino, coprendo i recipienti, dovrà riposare in frigo potendolo poi mangiare già a partire dal giorno dopo. Con la ricetta della nonna, il budino sarà così genuino e goloso come una volta. Inoltre, in base ai gusti, nella ricetta si può aggiungere tranquillamente pure un cucchiaio di cacao in polvere.