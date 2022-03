Mangiare bene è un piacere e tutti noi cerchiamo di portare a tavola ogni giorno piatti sani senza rinunciare al gusto. Tuttavia, spesso è difficile trovare un equilibrio tra ciò che amiamo mangiare e quello che può farci bene. Eppure, basta un pizzico di fantasia per realizzare piatti economici e sfiziosi che possono aiutarci a mantenerci in salute. Molti di noi pensano che per mangiare sano sia necessario spendere cifre enormi. In realtà, può bastare davvero poco per portare a tavola pietanze salutari con un budget ridotto. Inoltre, seguire la stagionalità degli ortaggi ci permette di mangiare bene e sano, spendendo meno. Se acquistiamo verdure di stagione, queste dovrebbero contenere meno additivi e sono quindi più salutari, profumate e gustose.

Tra la frutta e la verdura di stagione in questo momento ci sono i ravanelli. Quest’ortaggio tipicamente primaverile possiede moltissime vitamine e minerali utili al nostro organismo. Se generalmente lo consumiamo in insalata, oggi vogliamo consigliare una ricetta facile e salutare che possiamo realizzare in soli 10 minuti.

Ingredienti

300 g di pasta integrale;

100 g di ravanelli;

50 g di pistacchi senza guscio;

30 g di formaggio grattugiato;

1 ciuffo di basilico fresco;

20 ml di olio EVO;

50 ml di panna fresca;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come preparare i ravanelli non solo in insalata ma con questa facile e veloce ricetta che potrebbe proteggere la salute cardiovascolare

Riempiamo una pentola con acqua leggermente salata e portiamola ad ebollizione. Nel frattempo, occupiamoci dei ravanelli tagliando le loro foglie e lavandole. Asciughiamole e trasferiamole in un mixer. Laviamo i ravanelli con molta cura e teniamoli da parte. Aggiungiamo quindi alle foglie dei ravanelli nel mixer la panna, il formaggio grattugiato, i pistacchi e l’olio extravergine d’oliva. Frulliamo il tutto e trasferiamo questa crema in un tegame capiente. Intanto, tagliamo i ravanelli a rondelle piuttosto sottili.

Facciamo cuocere la pasta e, quando sarà pronta, scoliamola al dente e versiamola in padella insieme alla crema precedentemente preparata. Laviamo le foglie di basilico, spezzettiamole ed uniamole alla pasta. Amalgamiamo il tutto e lasciamo insaporire per un minuto. Se necessario, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura della pasta e terminiamo la cottura. Per concludere, aggiungiamo i ravanelli, spegniamo la fiamma e serviamo il nostro primo piatto aggiungendo un po’ di pepe.

Consigli

Abbiamo visto come preparare i ravanelli non solo in insalata per realizzare un piatto che potrebbe aiutare la nostra salute. I ravanelli possiedono buone quantità di potassio che potrebbero favorire la salute cardiovascolare. Anche i pistacchi sono benefici perché contengono molecole che proteggerebbero la salute del cuore e dei vasi sanguigni. Possiamo personalizzare questa ricetta arricchendola con una grattugiata di ricotta salata che potrebbe dare al nostro piatto quel tocco in più.

Approfondimento

Ecco come cucinare le cime di rapa in padella e gustare un contorno sfizioso che favorirebbe il benessere intestinale