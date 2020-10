Come preparare i popcorn a casa in pochi semplici passi

Vediamo, oggi, come preparare i popcorn in casa in pochi semplici passi.

Se una sera d’inverno un viaggiatore fosse preso dalla voglia di uno snack su cosa potrebbe buttarsi? Naturalmente sui popcorn, uno spuntino leggero, salato e croccante. Ma non parlo di quelli in busta. Infatti, è più sano, e dà sicuramente più soddisfazione, prepararseli da soli.

Ecco spiegato il procedimento su come preparare i popcorn in casa in pochi semplici passi!

Gli ingredienti occorrenti per preparare i popcorn a casa

a) Una busta di cartone pulita o una padella capiente fornita di coperchio;

b) olio o burro quanto basta;

c) sale quanto basta;

d) 200 grammi di chicchi di mais.

Due modi per cuocere i popcorn

Prendete i vostri chicchi di mais già pronti o toglieteli, delicatamente, da una pannocchia. Ora che avete tutti gli alimenti sul tavolo tenete presente che ci sono due modi per cuocerli: con il microonde o in padella.

In microonde

Prendete i chicchi di mais, ungeteli abbondantemente di olio e cospargeteli di sale.

Inseriteli, quindi, all’interno di una busta di carta spessa. Richiudetela accuratamente per due volte in modo che poi i popcorn non saltino fuori, sporcandovi il microonde.

Se volete essere più sicuri procuratevi un’altra busta e mettete la prima al suo interno. Mettete il microonde a 750 w per circa 2 minuti. Sentirete i semi scoppiettare.

Aprite e verificate se effettivamente tutti i popcorn sono scoppiati.

Se necessario, ripetere l’operazione con i semini rimanenti.

In padella

Inserite i semi, accuratamente salati, all’interno di una padella e mettete i fornelli a fiamma media.

Coprite, quindi, il tutto con un coperchio adeguato, facendo però attenzione a lasciare uno spiffero d’aria al composto. Questo può essere fatto, scostando leggermente il coperchio o inserendo un oggetto in mezzo, come ad esempio uno spiedino.

Appena sentite scoppiettare, scuotete la padella in modo da girare i semi. I vostri popcorn da sgranocchiare saranno pronti in cinque minuti!

Vi è piaciuta questa ricetta vegana e gustosa? Allora non perdetevi quella delle kale chips.