Vediamo, oggi, in quest’articolo, come preparare i funghi pronti in dieci minuti e buonissimi da mangiare anche come snack. L’autunno è la stagione principe di ogni buongustaio. Ogni amante della buona cucina ben sa che questo è il mese delle castagne, della zucca e soprattutto dei funghi.

Proprio con questi ultimi è possibile creare un piatto semplice e gustoso. In quest’articolo descriveremo, dunque, la ricetta per preparare i funghi pronti in dieci minuti e buonissimi da mangiare anche come snack. Pochi minuti permetteranno anche al lettore più esigente di mangiare un piatto perfetto per ogni occasione.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti per preparare questo gustosissimo piatto:

a) funghi, 500 gr;

b) sale a piacimento;

c) uova, 1;

d) latte, 1 cucchiaio;

e) pane grattugiato 200 gr;

f) pepe nero a piacimento;

g) olio di semi a piacimento;

h) prezzemolo, 3 rametti;

i) aglio, 1 spicchio;

l) sale a piacimento.

Come preparare i funghi fritti

È necessario iniziare a preparare gli ingredienti. Prendere i funghi ed eliminare il gambo. Lavare la parte rimasta e asciugare con cura. Tagliare ora i funghi a fette spesse e metterle da una parte.

Prendere, quindi, una ciotola capiente e preparare il piano da lavoro. Rompere un uovo, sbatterlo e mettere tuorlo e bianco in una ciotola. Aggiungere poi latte e pepe e sbattere con l’ausilio di una forchetta.

Dall’altra parte prendere il prezzemolo, lavarlo, asciugarlo e tritarlo finemente. Prendere quindi l’aglio. Sbucciare, lavare e asciugare lo spicchio da utilizzare. Tagliare l’aglio finemente

Prendere una ciotola e unire prezzemolo, pan grattato e aglio tritato. Utilizzando un cucchiaio mischiare gli ingredienti fino ad ottenere un’amalgama uniforme.

Preparare ora funghi, uova e pan grattato. In ordine è necessario prendere i funghi e intingerli prima nell’uovo e poi nel pan grattato, prestando particolare attenzione ad ottenere un risultato uniforme.

A questo punto prendere una padella dai bordi alti e versare l’olio di semi al suo interno. Scaldare l’olio fino a 180° circa utilizzando un termometro da cucina.

A fine cottura versare i funghi in padella e friggere con cura. Quando saranno dorati spostare i funghi in un piatto foderato di carta e asciugare l’olio in eccesso. Il piatto è pronto per essere mangiato.

Ecco spiegato come preparare i funghi pronti in dieci minuti e buonissimi da mangiare anche come snack.