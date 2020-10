I fonzies, sono quelle patatine al formaggio, deliziose e croccanti, che non si smettono di mangiare, fino a quando non sono finite. È un prodotto industriale, che piace ai grandi e ai bambini. E’ possibile raggiungere la stessa fragranza e lo stesso sapore anche se li prepariamo noi? Ora vi spieghiamo come preparare i fonzies fatti in casa.Il risultato sarà lo stesso? Ci avvicineremo molto a quelli che compriamo nel supermercato ma l’unica differenza è che risulteranno meno croccanti.

Sono ottimi per un aperitivo con amici o parenti, oppure come merenda per i bambini. Si digeriscono facilmente, perché la cottura è al forno.

Ecco come preparare i fonzies fatti in casa e in modo semplice

Ingredienti per 8 persone

250 g di patate

50 g di fecola di patate

100 g di farina di mais

olio evo

60 g di pecorino grattugiato

60 g di parmigiano

240 ml di acqua

2 cucchiaini di lievito istantaneo

Sale e zucchero q. b.

200 g di semola

Procedimento

Pulire le patate e farle bollire in abbondante acqua. Una volta cotte, togliere la buccia.

Schiacciarle ancora tiepide e metterle in una terrina.

Aggiungere la farina, la fecola di patate e l’acqua. Girare il tutto con un cucchiaio di legno.

Versare nella terrina il lievito istantaneo e lo zucchero continuando a mescolare.

Infine aggiungere l’olio, il sale il pecorino e il parmigiano, continuando a girare.

Fare una palla appiccicosa e flessibile, adagiarla nella terrina. Coprirla con la pellicola per gli alimenti e farla riposare per circa mezz’ora a temperatura ambiente.

Trascorso questo tempo, adagiare l’impasto sul piano da lavoro e cercare di dare alle patate la stessa forma dei fonzies.

Impanare le patatine nel formaggio e adagiarle su una teglia coperta da carta forno.

Aggiungere un filo di olio Evo ed infornare a 200 gradi per 15 o 20 minuti.

Una volta dorate, toglierle dal forno e aggiungere del formaggio grattugiato.

Buon appetito!