Le patate sono certamente tra le verdure più versatili in assoluto in cucina. Possono essere trasformate in mille piatti diversi, dalle semplici patatine fritte, agli gnocchi, ai gâteaux e mille altre invenzioni.

C’è però un modo in particolare per servire in tavola le umili patate facendole assomigliare a un vero e proprio piatto gourmet, degno dei più raffinati ristoranti.

Si tratta dei nidi di patate, semplicissimi da preparare ma di grande effetto.

Vediamo come preparare i curiosi nidi di patate, un piatto semplicissimo che sembra gourmet per stupire tutti a tavola.

Come preparare i nidi di patate

Per preparare i nidi di patate, bastano pochissimi ingredienti. Procuriamoci 500 grammi di patate, un tuorlo d’uovo, un cucchiaio di formaggio grattugiato e circa 30 grammi di burro.

Facciamo bollire le patate, poi schiacciamole per ottenere una purea.

Aggiungiamo il tuorlo, il formaggio e il burro dopo averlo fatto fondere. Mischiamo accuratamente e aggiustiamo di sale a piacere.

Ora procuriamoci una sac à poche, che riempiremo con questo impasto e poi useremo per formare dei piccoli tondi di patate con le pareti rialzate, proprio a forma di nido.

Inforniamole a 200° per circa un quarto d’ora.

Una volta pronti i nidi, non ci rimane che farcirli. Ecco come preparare i curiosi nidi di patate, un piatto semplicissimo che sembra gourmet per stupire tutti a tavola.

Come guarnire i nidi

Una volta cotti, i nidi possono essere riempiti con una grande quantità di ingredienti per creare un piatto sempre diverso. Possiamo guarnirli con la carne, per esempio cotechino o spezzatino, e naturalmente anche con le verdure per ottenere una versione vegetariana.

Particolarmente buoni sono i nidi di patate con lenticchie, ma anche con piselli, o funghi o fonduta di formaggio. L’unico limite è nella nostra fantasia.

Se siamo di fretta e non vogliamo perdere tempo a sbucciare a mano tutte le patate necessarie per creare i nidi, ecco il metodo rivoluzionario che tutti stanno usando per pelare le patate bollite in un secondo.