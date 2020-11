I bucatini alla boscaiola è un primo piatto che si presenta bene in ogni occasione. Ma non tutti conoscono il segreto per rendere questo piatto unico e gustoso. Una ricetta ricca di sapori che può essere eseguita in vari modi. Un piatto anche di fantasia perché lascia spazio agli ingredienti della montagna. Ma andiamo con ordine e scopriamo come preparare i bucatini alla boscaiola con ingrediente segreto

Ingredienti per sei persone

L’ingrediente segreto, per dare il giusto valore e sapore ai bucatini alla boscaiola, è il pomodoro San Marzano dell’agro sarnese-nocerino. Una varietà di pomodoro DOP (denominazione di origine protetta) con i profumi e i sapori del Sud.

Questa ricetta nasce dai profumi della terra e la qualità del pomodoro è importante.

Elenco degli ingredienti per realizzare i bucatini alla boscaiola:

a) un chilo di bucatini;

b) un chilo di funghi;

c) uno spicchio di aglio;

d) un peperoncino forte;

e) ½ chilo di pomodori S. Marzano;

f) sale a piacere.

Come preparare i bucatini alla boscaiola con ingrediente segreto: procedimento

Il procedimento di questo primo piatto è molto semplice; è ideale per i pranzi domenicali. Sempre rimanendo in tema dei piatti tipici del Sud, ideale l’abbinamento di un secondo piatto di melanzane ripiene.

Lavare bene i funghi. Metterli in pentola e farli bollire senza acqua per circa dieci minuti. Scolarli e metterli da parte. Soffriggere in una pentola l’aglio schiacciato e il peperoncino per circa due minuti. Aggiungere i funghi e far soffriggere il tutto per circa quindici minuti.

Nel frattempo, mettere sul fuoco una pentola d’acqua, appena bolle versare i bucatini e salare. È consigliato per questa ricetta la cottura al dente.

Togliere l’aglio e unite il pomodoro precedentemente lavato e tagliato a pezzetti. Cuocere per circa mezz’ora.

Unite il sugo ai bucatini, mescolare bene e servire cospargendo il primo piatto di bucatini alla boscaiola con una spolverata di parmigiano. Servire caldi.