Questo sarà certamente un Capodanno differente da quelli soliti. Gli invitati saranno molti di meno e l’unica convivialità quella della propria famiglia convivente. Una buona idea? Organizzare qualche attività divertente per sopperire alle mancanze causate dall’epidemia negli animi di tutti. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa descrivono come preparare i biscotti della fortuna per un Capodanno in famiglia più divertente.

Ingredienti per preparare i biscotti della fortuna cinesi

80 grammi di farina 00;

100 grammi di zucchero a velo;

13 grammi di maizena o amido di mais;

tre bianchi d’uovo;

20 grammi di farina di riso;

aromi a piacere;

un cucchiaio di olio d’oliva circa;

acqua q.b.

Preparazione dei biscotti della fortuna

I biscotti della fortuna sono i tipici biscotti cinesi che vengono serviti durante la fine del pasto. Il loro sapore è abbastanza delicato, ma la loro particolarità consiste nella sorpresa all’interno. Spezzando a metà il biscotto, infatti, all’interno scopriamo simpatici biglietti contenenti detti cinesi, perle di saggezza o frasi particolari. Ecco come preparare i biscotti della fortuna per un Capodanno in famiglia più divertente.

Iniziare mescolando con una frusta (senza usare lo sbattitore elettrico, cioè) gli albumi con lo zucchero e poi versare l’olio. In questa fase aggiungere gli aromi liquidi preferiti. Setacciare le due tipologie di farina e la maizena o l’amido di mais. Amalgamare il tutto, sempre con l’ausilio della frusta da cucina. Aggiungere in ultimo l’acqua, quanto basta per rendere il composto denso ma non troppo.

Come procedere per la cottura

Su una teglia foderata da carta forno, versare un cucchiaio d’impasto e stenderlo in senso circolare come a creare dei dischetti piatti. La loro larghezza dovrà essere all’incirca di una decina di centimetri. Distanziarli l’uno dall’altro e infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 8 o 9 minuti. Non appena i dischetti appariranno dorati, capovolgerli su se stessi. Questo è il momento per scrivere frasi o fatti divertenti.

Posizione all’interno i foglietti con le frasi precedentemente realizzate e chiudere il disco a metà. All’aspetto sembreranno dei piccoli panzerotti. Poi piegarli al centro per dargli la tipica forma del biscotto della fortuna e terminare la cottura fino a croccantezza in uno stampo da muffin. Questo permetterà ai biscotti di restare chiusi durante la fine della cottura.

Un tocco di personalità

La particolarità consiste nel personalizzare le frasi all’interno a piacere, magari inserendo curiosità sui propri familiari o azioni divertenti da compiere. Questa è un’idea carina per vivere le festività con la propria famiglia. Ecco spiegato come preparare i biscotti della fortuna per un Capodanno in famiglia più divertente.