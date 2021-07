Alle volte è difficile non cedere alla tentazione di far assaggiare loro un pochino del nostro gelato o ghiacciolo. È importantissimo non farsi conquistare dagli occhioni dolci e dal loro bisogno di refrigerio, lo stesso che avvertiamo noi.

Perché è meglio non dare i nostri snack anche al cane? Perché sono pieni di zuccheri e conservanti oltre che di lattosio. I veterinari in merito a questo argomento sono divisi. Non si è ben capito se tutti i cani siano intolleranti oppure solo alcuni. Nel dubbio è sempre meglio evitare.

Come preparare ghiaccioli per cani in modo semplice veloce e sicuro per la salute

E mentre alcune ditte produttrici valutano se immettere sul mercato una linea di gelati interamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe, noi possiamo cominciare a prepararli in casa. Basterà seguire qualche semplice accorgimento.

Abbiamo già detto che nel dubbio è meglio non usare il latte o lo yogurt vaccino per evitare il lattosio. Un’alternativa valida è lo yogurt di soia oppure quello greco. Sarà la base con cui frullare tantissimi ingredienti con cui fare i ghiaccioli.

Ghiacciolo alla mela

Grattugiare o frullare una mela e unire la purea ottenuta a un vasetto di yogurt di soia. Mettere il composto nel congelatore e di tanto in tanto mescolare come per il gelato. Oppure trasferirlo negli stampini per ghiaccio.

Ghiacciolo alle verdure

Tagliare a cubetti piccoli le carote e unirle ai piselli freschi. Riempire con queste verdure gli stampi per ghiaccioli insieme all’acqua. Disporre i freezer per qualche ora. Il cane, una volta bevuta l’acqua fresca del ghiacciolo si divertirà a sgranocchiare le verdure contenute.

Una ricetta adatta a tutti

Questa ricetta è adatta a tutti, cani e padroni. Per cui sarà effettivamente possibile fare merenda insieme con la stessa cosa. È il gelato alla banana e miele.

Si deve schiacciare una banana ben matura. Quindi si mescola insieme allo yogurt greco magro e si aggiungono due cucchiaini di miele millefiori. Si versa il tutto in un contenitore per gelati e si mescola di tanto in tanto. Ecco un dessert da fine pasto per tutti.

Abbiamo visto come preparare ghiaccioli per cani in modo semplice veloce e sicuro per la salute dei nostri amici a quattro zampe.