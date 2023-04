La cucina vegetariana non è più quella di una volta, ma con il tempo si è evoluta. Piatti sempre più saporiti e idee sempre più originali da realizzare comodamente a casa. Davide Campagna sportivo e foodblogger propone su instagram una ricetta sfiziosa e sana, ovvero le frittelle di ceci. Vediamo di cosa si tratta.

Da tempo dilaga sui social network la cucina vegetariana. In tanti si dilettano a inventare piatti sani ma allo stesso tempo invitanti. C’è anche chi ci spiega come preparare frittelle di ceci con meno di due euro. Eh si, perché anche in cucina conta il fattore economico e si preferisce evitare lo spreco. A illustrarci la ricetta su instagram è il foodblogger Davide Campagna.

Conosciamo meglio il foodblogger

Davide Campagna è un trentacinquenne bolognese dalle mille passioni. Di giorno infatti pratica la professione di dentista, la notte è chef e nel tempo libero runner. Davide food&sport blogger è conosciuto sul web come “Cotto al dente”. Proprio dal suo profilo instagram diffonde consigli per gli sportivi e non solo. Tramite Cotto al dente, infatti Davide propone le sue ricette. Tra queste ritroviamo quella economica e veloce delle frittelle di ceci.

Come preparare frittelle di ceci con meno di due euro: ecco la ricetta di Davide Campagna

Per realizzare le frittelle di ceci di Davide Campagna ci occorrono i seguenti ingredienti:

80 g di farina di ceci;

½ cucchiaino di sale;

½ cucchiaino di bicarbonato;

1 cucchiaino di curry;

succo di mezzo limone;

80 ml di acqua;

240 g di ceci precotti e lavati;

140 g di mais;

¼ di cipolla.

Con questi ingredienti possiamo preparare circa 9 frittelle. Si procede mischiando in una ciotola la farina di ceci, il bicarbonato e le spezie. Si unisce l’acqua e il succo di limone e si mescola. In seguito si aggiungono ceci, mais e cipolla. Si unge una padella e si mette a cuocere un po’ di impasto a fuoco medio. Cuocere per qualche minuto a lato. Le frittelle saranno pronte in poco tempo, anche per questo possiamo abbinare una salsa sfiziosa. Per realizzarla ci servono i seguenti ingredienti:

100 g di yogurt bianco;

curry;

sale;

succo di limone.

E’ necessario mischiare in una ciotola yogurt, curry, sale e limone. Basterà semplicemente mescolare con cura per ottenere la salsa. Un composto delicatissimo che si abbina perfettamente alle frittelle di ceci. Queste ultime come abbiamo detto oltre ad essere una ricetta economica, si adattano a molte circostanze. Sono ideali proposte come aperitivo o anche come antipasto sfizioso. Sono una soluzione gustosa per ogni momento della giornata. Non dimentichiamo infatti che a divulgare la ricetta sui social network è proprio uno sportivo. Davide Campagna dedica infatti molta attenzione a ciò che cucina. Questo perché è fondamentale curare la propria salute attraverso l’alimentazione per poter praticare sport. In questo caso infatti Davide Campagna pratica running.