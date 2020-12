Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il couscous è un alimento tipico del Maghreb. È anche conosciuto e apprezzato in diverse zone d’Italia, come la Sicilia e la Sardegna. Il couscous è usato in diverse ricette e le varianti che lo vedono come protagonista sono numerose. Sicuramente conosceremo il couscous di verdure, di pesce o di carne. Ma si è mai sentito parlare del couscous dolce?

Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare facilmente il couscous dolce e stupire tutti gli ospiti! Infatti, tutti rimarranno a bocca aperta vedendo portare in tavola questo dolce davvero inusuale. Vediamo come prepararlo.

Ingredienti

Per preparare 4/5 porzioni di couscous dolce serviranno questi ingredienti:

½ kg di semola di grano duro;

30 g di zucchero a velo;

100 g di cioccolato fondente;

100 g di pistacchi;

50 g di zucca candita;

100 g di mandorle tostate;

10 g di cannella in polvere (facoltativo).

Preparazione

Vediamo quindi come preparare facilmente il couscous dolce e stupire tutti gli ospiti. Iniziare facendo i granelli di couscous. Prendere un contenitore in terracotta capiente e bagnarsi una mano con dell’acqua. Versare lentamente la semola di grano duro nel contenitore. Contemporaneamente girare in senso orario con la mano bagnata. In questo modo si formeranno dei piccoli granelli grandi quanto la capocchia di uno spillo. Quindi mettere i granelli di semola su un telo e far asciugare per circa 3 ore.

Dopo 3 ore far cuocere in un contenitore apposito per 40 minuti. Quindi lasciar riposare per circa 20 minuti e far cuocere nuovamente per 15/20 minuti. Mentre il couscous si raffredda, preparare il condimento. Sgusciare i pistacchi e tagliare grossolanamente la zucca candita. Ridurre il cioccolato fondente in scaglie. Tritare le mandorle tostate e i pistacchi. Quindi unire il condimento al couscous raffreddato. Se si vuole, aggiungere anche la cannella in polvere. È il momento di servire in tavola il couscous. Tutti rimarranno a bocca aperta per il gusto straordinario e inusuale di questo dolce!