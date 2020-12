Per chi ama i piatti a base di pesce, ecco come preparare e cucinare velocemente le cozze gustose alla marinara. Un grande classico della cucina di mare partendo dal pesce fresco, e selezionando ingredienti che sono di facile reperibilità.

Per preparare e cucinare alla marinara due chili di cozze, servono solo un bicchiere di vino bianco, due spicchi d’aglio, abbondante prezzemolo, pepe nero e olio extravergine di oliva. Nonché delle fette di pane casereccio al fine di accompagnare ogni piatto di portata.

Ecco come preparare e cucinare velocemente le cozze gustose alla marinara

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di mettere le cozze in una casseruola capiente e dai bordi alti. Ma solo dopo che le cozze sono state lavate in acqua corrente eliminando ogni impurità. Ed anche togliendo tutte le cozze vuote o rotte.

Le cozze nella casseruola, che è stata precedentemente oliata con un filo di extravergine, ora possono essere cucinate a fiamma media aggiungendo dopo cinque minuti l’aglio tritato, il vino bianco a sfumare, e abbondante prezzemolo. Aggiustare con una spolverata di pepe nero, e continuare a cucinare con il coperchio fino a quando tutte le cozze non si saranno aperte.

Le cozze alla marinara con poche calorie e preservando tutti i sapori

Le cozze gustose alla marinara sono ora pronte da portare in tavola subito calde ed accompagnate da pane casereccio. Ed irrorando ogni piatto di portata con il sugo di cottura che è stato filtrato con un colino. In questo modo il secondo a base di pesce sarà gustoso e con poche calorie rispetto, per esempio, ai condimenti previsti dalla ricetta dell’impepata di cozze il cui procedimento è riportato in questo articolo. Inoltre, il sapore delle cozze viene interamente preservato grazie alla breve cottura.