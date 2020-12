Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra le migliori ricette tipiche della tradizione culinaria piemontese, ecco come preparare e cucinare un brasato bello tenero con le verdure. Si tratta, in particolare, di un secondo piatto gustoso nonché ideale e perfetto da servire per il pranzo della domenica.

Si parte dalla marinatura della carne, ecco come fare

Al riguardo, la prima cosa da fare, è quella di recarsi dal proprio macellaio di fiducia ed acquistare un chilo di manzo. Per la precisione un pezzo intero che, poi, a casa deve essere legato con lo spago da cucina, quello utilizzato per gli arrosti. E questo perché è necessario che, per almeno per cinque ore, la carne debba rimanere a marinare. All’interno di una pirofila capiente con un trito di sedano, carota, cipolla. E con l’aggiunta di bacche di ginepro, di chiodi di garofano, di salvia e alloro. E poi, a coprire, il vino rosso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come preparare e cucinare un brasato bello tenero con le verdure

Dopo la marinatura, in una padella capiente, con olio extravergine d’oliva caldo e aglio schiacciato, si procede con la cottura del manzo per quindici minuti, a fiamma media. La carne deve essere continuamente girata allo scopo di ottenere una cottura omogenea.

A questo punto, si possono aggiungere le verdure con tutto il liquido della marinata. Cuocere a fuoco lento con il coperchio almeno per un’ora. Ed eventualmente aggiungere un mestolo di brodo vegetale se il sugo brasato con le verdure è troppo ristretto.

E il tutto mentre si preparano al forno, con il rosmarino, una mezza dozzina di patate medie o grandi che sono state precedentemente pelate e tagliate in grossi pezzi. Quando pronto, togliere lo spago alla carne per tagliarla in fettine sottili da servire su ogni piatto di portata insieme alle patate al forno. Sopra la carne e sulle patate versare il sugo di cottura del brasato al quale è stato aggiunto del burro fuso.