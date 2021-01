Per servire a tavola un secondo piatto in pochissimo tempo, ma senza rinunciare a deliziare il palato, ecco come preparare e cucinare scaloppine veloci di pollo morbide e gustose.

Supponendo di preparare le scaloppine di carne per tutta la famiglia, e magari per qualche ospite che è presente al pranzo della domenica, servono otto fette di petto di pollo, ed altrettante fette di prosciutto cotto. Nonché otto sottilette, 100 ml di latte, 50 grammi di burro, un pizzico di sale e la farina 00, giusto quanto basta.

Ecco come preparare e cucinare scaloppine veloci di pollo morbide e gustose

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di passare da ambo i lati tutte le fettine di petto di pollo nella farina 00.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Mentre in una padella, capiente e antiaderente, si fa rosolare il burro con un pizzico di sale. Ora si possono far rosolare pure le fettine di pollo infarinate da ambo i lati per poi aggiungere il latte.

Procedere con la cottura a fiamma dolce. E quando il latte si sarà assorbito si potrà aggiungere pure il prosciutto su ogni fetta di petto di pollo.

L’ultimo step prevede l’aggiunta delle sottilette. Che si possono fare anche sciogliere semplicemente spegnendo la fiamma. E mettendo il coperchio.

Attendere due minuti e le scaloppine di pollo morbide e gustose saranno pronte da servire a tavola subito calde.

Una possibile variante più leggera con vino e limone

Come possibile variante per le scaloppine di pollo, infarinando e cuocendo le fette di carne nel burro in padella, si può togliere dalla ricetta il latte, il prosciutto cotto e anche le sottilette. In questo caso, infatti, le scaloppine di pollo saranno sempre morbide ma più leggere.

E ciò inserendo tra gli ingredienti il vino bianco, a sfumare, e il succo di limone. Per un sughetto che sarà molto semplice ma non meno gustoso.