Per preparare correttamente la pasta alla carbonara bisogna evitare sempre di commettere tutta una serie di errori. Per esempio, come quelli che sono riportati in questo articolo. Ma nulla vieta di allontanarsi un po’ dalla classica ricetta proponendo per la carbonara una piccola rivisitazione.

Ecco, allora, come preparare e cucinare la variante degli spaghetti alla carbonara piccanti. Ovverosia aggiungendo ai classici ingredienti dell’abbondante peperoncino secco e tritato.

Nel dettaglio, supponendo di preparare la pasta alla carbonara piccante per quattro persone, servono 400 grammi di spaghetti, due uova, 150 grammi di guanciale di maiale e l’olio extra vergine di oliva. Nonché un pizzico di sale, il pepe, il peperoncino secco e tritato, appunto, e l’immancabile pecorino romano, almeno 200 grammi da grattugiare rigorosamente al momento.

Ecco come preparare e cucinare la variante degli spaghetti alla carbonara piccanti

Passando alla preparazione, si fa rosolare per bene il guanciale di maiale in padella con l’olio extravergine di oliva. Aggiungendo poi il peperoncino secco e tritato e gli spaghetti rigorosamente cotti al dente. Mentre si fa saltare la pasta si prepara velocemente la crema con le uova e con la metà del pecorino.

Aggiungere la crema alla pasta spegnendo la fiamma e amalgamando per bene. Nonché aggiustando eventualmente con un pizzico di sale che, in base ai gusti, si può pure evitare di mettere. E questo servendo ogni piatto di portata spolverando con il pepe e con il pecorino romano che è rimasto.

Le alternative e i consigli, dal tipo di pasta alla scelta del vino

Come alternativa agli spaghetti, magari perché non sono disponibili in dispensa, la carbonara piccante è ottima pure utilizzando come formato di pasta i bucatini.

E comunque, che siano spaghetti oppure altri formati di pasta, il primo piatto della carbonara piccante andrebbe sempre accompagnato con un buon vino. E in particolare con un vino rosso avente un gusto corposo.