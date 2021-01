Tra i secondi piatti a base di pesce che sono croccanti fuori, ma morbidi dentro, ecco come preparare e cucinare in 10 minuti il salmone in crosta di pistacchi. Facendo però attenzione alla cottura che non deve essere troppo lunga. Altrimenti poi il pesce servito a tavola tenderà ad essere troppo asciutto.

Inoltre, come contorno, il salmone in crosta di pistacchi si può accompagnare alla perfezione con le patate cotte al forno. E con l’aggiunta di aromi come la salvia e il rosmarino.

Supponendo di preparare quattro filetti di salmone, ben lavati e puliti, serve giusto una noce di burro, tre cucchiai di formaggio parmigiano grattugiato e tre cucchiai di pangrattato. Nonché una manciata di pistacchi, un mazzetto di prezzemolo oltre a sale e pepe giusto quanto basta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come preparare e cucinare in 10 minuti il salmone in crosta di pistacchi

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di scottare i filetti di salmone, giusto un minuto per lato, in una padella antiaderente che è stata precedentemente preriscaldata.

Si può scottare il pesce anche senza aggiunta di olio extravergine di oliva. Ma regolando, in ogni caso, il sapore, aggiungendo il pepe e giusto un pizzico di sale.

Dopodiché in una teglia, dove è stata adagiato un foglio carta da forno, si possono riporre i filetti di salmone scottato. Per poi condire con un trito di prezzemolo, burro, il pangrattato, il formaggio parmigiano grattugiato e i pistacchi dopo aver messo tutto nel mixer.

Cuocere per dieci minuti su forno statico preriscaldato a 200 gradi centigradi. Ma con gli ultimi due minuti sotto il grill al fine di ottenere per il salmone in crosta di pistacchi una bella doratura.

Come alternativa al salmone con i pistacchi, il pesce si può preparare e servire a tavola pure vestito di sfoglia. Per sapere come fare basterà leggere questo articolo.