Per servire a tavola sotto le feste un antipasto non solo gustoso e leggero, ma anche elegante, ecco come preparare e cucinare il carpaccio di polpo per il cenone della vigilia. Partendo dalla base rappresentata dal pesce fresco, e facendo attenzione alla modalità di cottura, infatti, per il carpaccio di polpo bastano davvero pochi ingredienti.

Nel dettaglio, avendo a disposizione un chilo di polpo, dopo che questo è stato pulito, e lavato in acqua corrente, servono giusto una cipolla bianca, una carota, un gambo di sedano e due foglie di alloro. Nonché olio extravergine di oliva, un limone, abbondante prezzemolo e sale e pepe, giusto quanto basta.

Ecco come preparare e cucinare il carpaccio di polpo per il cenone della vigilia

Per la preparazione si può partire dalle verdure. Dopo averle pulite e lavate, si possono mettere in una pentola capiente riempita d’acqua a tre quarti.

Accendere la fiamma, mandare in ebollizione ed immergere per tre volte il polpo al fine di far arricciare i tentacoli. A questo punto il polpo, completamente immerso nell’acqua, insieme alle verdure, e con l’aggiunta dell’alloro, deve cuocere per almeno quaranta minuti. Nel controllare la cottura, il polpo sarà cotto quando la forchetta affonderà facilmente all’interno del pesce.

Dopo aver scolato il polpo, far riposare per dieci minuti. Nel frattempo, prendere una bottiglia di plastica pulita, praticando dei fori sul fondo e tagliandola a metà. A questo punto il polpo, tagliato per i tentacoli, deve essere messo all’interno della bottiglia. Compattandolo, aiutandosi con un batticarne, e facendo così scolare tutto il liquido in eccesso. Creare delle linguette nella parte superiore della bottiglia al fine di sigillare il polpo cucinato e compattato utilizzando due o tre elastici.

Avvolgere il tutto con la pellicola per alimenti, e fare riposare in frigorifero per almeno dodici ore. Dopodiché il carpaccio sarà pronto per essere servito a tavola, tagliandolo a fettine, e versando, su ogni piatto di portata, il condimento, preparato in una ciotola, a base di olio extravergine di oliva, succo di limone, pepe ed un pizzico di sale. Facendo, infine, cadere abbondante prezzemolo sminuzzato.