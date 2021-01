Tra i primi piatti da leccarsi i baffi, ecco come preparare e cucinare al forno un gustoso riso al latte. Si tratta di una ricetta vegetariana che, tra l’altro, è ideale pure per chi segue una dieta senza glutine. Supponendo di voler preparare il piatto per quattro persone, servono 400 grammi di riso per risotto, e giusto un litro di latte, 100 grammi di formaggio parmigiano grattugiato ed una presa di sale.

Ecco come preparare e cucinare al forno un gustoso riso al latte

Passando alla preparazione, in una casseruola capiente, ma anche antiaderente e dai bordi alti, si manda ad ebollizione il latte. Poi mescolare aggiungendo la presa di sale. Aggiungere il riso e cucinare a fiamma bassa con il coperchio, ma mescolando più volte con un cucchiaio di legno al fine di accelerare l’assorbimento del latte.

Quando il riso sarà diventato cremoso basterà trasferirlo in una teglia imburrata. Per poi cuocerlo al forno per cinque minuti, sotto il grill, dopo aver spolverato con il formaggio parmigiano che è stato grattugiato al momento.

Quella indicata, per il riso al latte, è la ricetta di base. Ovvero, la ricetta semplice di un primo piatto che è gustosissimo e che è tipico della tradizione culinaria lombarda. La pietanza, calda ed avvolgente specie nella stagione fredda, è infatti un vero e proprio comfort food a metà strada tra il classico risotto e la minestra servita a tavola nel periodo invernale.

La ricetta del riso al latte, da quella base a quella con i funghi porcini

Per alzare il gusto e le calorie del piatto, inoltre, ci sono diverse varianti per il riso al latte. Ad esempio, aggiungendo i funghi ed i sapori e gli aromi del prezzemolo fresco tritato e dello scalogno. Per la scelta dei funghi in questo caso sono ottimi i porcini essiccati ammollandoli in acqua tiepida per mezz’ora.