Tra i secondi piatti gustosi, come alternativa sfiziosa alle ricette a base di carne, ecco come preparare e cucinare al forno le polpette di ricotta e spinaci.

Supponendo di preparare le polpette come secondo piatto gustoso e leggero per sei persone, servono mezzo chilo di ricotta, mezzo chilo di spinaci, 100 grammi di formaggio grattugiato e 100 grammi di pangrattato. Nonché un pizzico di noce moscata, il sale e il pepe giusto quanto basta.

Ecco come preparare e cucinare al forno le polpette di ricotta e spinaci leggere

Passando alla preparazione, al fine di realizzare l’impasto per le polpette, gli spinaci puliti devono essere lessati in pentola con l’acqua e il sale.

Quando pronti, attendere che siano tiepidi. E ciò allo scopo di riporli in una ciotola capiente. Per poi aggiungere, mescolando, nell’ordine, la ricotta, il formaggio parmigiano grattugiato, un pizzico di noce moscata, il pepe e il sale. Ottenuto un impasto omogeneo, si può, ora, aggiungere il pangrattato così da compattarlo ulteriormente.

L’impasto, a questo punto, si può dividere in pezzetti formando con le mani delle polpettine da passare di nuovo nel pangrattato. E da posizionare, ben distanziate, in una teglia, che è stata già imburrata.

Con il forno statico, che è stato precedentemente preriscaldato a 180 gradi, basteranno solo venti minuti di cottura. Per poi servire in tavola, senza ricorrere alle fritture, delle polpette di ricotta e spinaci tanto gustose quanto leggere.

Dalla ricetta davvero light a quella con le uova e il formaggio

Quella indicata, per preparare e per cucinare al forno le polpette di ricotta e spinaci, è la ricetta di base ed è anche la più leggera possibile. Per aggiungere calorie, ma anche gusto e consistenza, per la panatura delle polpette si possono aggiungere le uova. Nonché il formaggio, a dadini piccoli, nell’impasto, per aggiungere alle polpette un cuore filante.