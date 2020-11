Quando ci rechiamo in pasticceria, chissà perché l’occhio cade spesso sulle frittelle e sulle favette con la crema. Non bisogna necessariamente essere nel periodo di Carnevale per farsi ingolosire da queste prelibatezze. Ovviamente è consigliabile cucinarle e gustarle proprio in questo periodo, con l’arrivo dei primi freddi. Oggi i nostri Esperti suggeriscono come preparare delle splendide e veloci favette alla crema di limone perfette per ogni occasione. La nostra ricetta parte proprio dalla crema fatto in casa, che avremo precedentemente creato per farcire le favette.

Gli ingredienti per una ventina di favette

Per la nostra ricetta avremo bisogno di:

250 grammi di farina 0 0;

due uova;

70 grammi di zucchero;

due cucchiai di olio extravergine;

60 grammi di latte;

un cucchiaio di limoncello, meglio se artigianale e fatto con limoni biologici;

mezza bustina di lievito per torte;

scorzetta di limone;

zucchero velo.

In più, utilizzeremo l’olio di arachidi per la frittura e 250 grammi di crema al limone preparata in precedenza.

La preparazione

Ecco come preparare delle splendide e veloci favette alla crema di limone perfette per ogni occasione, seguendo questa semplicissima ricetta:

prendiamo una terrina e iniziamo a mescolare le uova, il latte, la scorzetta grattugiata del limone, lo zucchero, il limoncello e l’olio extravergine;

dopo aver amalgamato in maniera omogenea, aggiungiamo il lievito e la farina, meglio se setacciati, facendo attenzione a non creare grumi. Prendiamo la pellicola da alimenti trasparente, avvolgiamo il nostro impasto e facciamolo lievitare e riposare per 20 minuti;

nel frattempo, prendiamo una padella e facciamo scaldare l’olio di semi;

una volta bollente, utilizzando un cucchiaio, caliamo le nostre favette nell’olio, una alla volta, tirandole fuori, dopo averle girate per bene, solo quando saranno dorate;

muniamoci di carta assorbente e asciughiamole dall’olio, lasciando che si raffreddino;

facciamo un forellino e con una sac a poche, farciamole con la nostra gustosissima crema al limone, senza dimenticarci però di ricoprirle con lo zucchero a velo.

