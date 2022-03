Prendersi cura della propria circolazione del sangue è importante per la salute del nostro organismo. Grazie al sangue vengono trasportati nelle vene l’ossigeno, i nutrienti e altre sostanze indispensabili alle cellule per lavorare bene.

Se ciò non avviene, il nostro organismo andrà incontro ad una serie di problemi, come senso di affaticamento, infiammazioni alle estremità del corpo, vene varicose, colorito bluastro della pelle, ferite che non guariscono subito, problemi di circolazione e memoria, dolori articolari e pesantezza, indebolimento del sistema immunitario, freddo alle mani e ai piedi.

Le cause scatenanti della cattiva circolazione possono essere varie e cambiano da individuo a individuo. Per evitare questi problemi è importante seguire uno stile di vita sano e non sedentario. Esistono dei rimedi naturali, ad esempio come preparare delle semplici tisane che se bevute in modo regolare potrebbero aiutare a ristabilire e migliorare la circolazione sanguigna.

Ecco come preparare delle semplici tisane per migliorare la circolazione del sangue e potenziare la salute

I fiori di tiglio

Le proprietà di questi fiori sono conosciute da molto tempo, tanto che sono da sempre utilizzate per migliorare e ridurre i problemi della circolazione del sangue.

Ecco come preparare una buona tisana.

Ingredienti

250 ml di acqua;

1 cucchiaino di fiori di tiglio essiccati.

Preparazione

Versare i fiori di tiglio in un pentolino con 250 ml di acqua, e portare ad ebollizione.

Togliere dal fuoco e fare raffreddare per una decina di minuti.

La corteccia di salice

La corteccia di salice è uno dei rimedi naturali a base di erbe utilizzato per migliorare la circolazione del sangue, e diminuire la probabilità di malattie cardiache.

Il principio attivo è l’acido salicilico, presente anche nell’aspirina.

Ecco come preparare l’infuso.

Ingredienti

1 cucchiaino di corteccia di salice;

250 ml di acqua.

Preparazione

Versare la corteccia di salice in una tazza di acqua bollente, lasciare raffreddare filtrare e bere una volta al giorno.

Infuso di coda cavallina

La coda cavallina è nota per le sue proprietà antinfiammatorie, diuretiche, e ideale per combattere i problemi di circolazione riducendo la ritenzione idrica, e in modo particolare nella parte inferiore del corpo.

Ingredienti

10 grammi di coda cavallina;

250 ml di acqua.

Procedimento

Portare ad ebollizione l’acqua versare la coda cavallina, e procedere con la bollitura per circa due minuti, tenendo la fiamma al minimo.

Lasciare raffreddare filtrare, e bere.