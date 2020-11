Un’idea alternativa per preparare uno sfizioso antipasto adatto a grandi e piccini. E soprattutto un modo divertente per mangiare la verdura. Con pochi grassi e cotte al forno, le crocchette di carote conquisteranno i nostri palati. Vediamo quindi come prepararle seguendo questa ricetta.

Ingredienti per circa 40 crocchette

a) 500gr di carote;

b) 50gr di parmigiano;

c) 100gr di pangrattato;

d) 2 uova medie;

e) 1 cipolla

f) olio, sale e pepe q.b.

Procediamo con preriscaldare il forno a 180° gradi, in modalità forno ventilato.

Ora passiamo al lavaggio delle carote. Dopo averle pelate si possono grattugiare con una grattugia a fori larghi, oppure tritare con un tritatutto. A questo punto unire il parmigiano, il pangrattato e le 2 uova in una ciotola. Aggiustare di sale e pepe.

Mescolare fino a rendere il composto omogeneo. Poi, con le mani leggermente umide, iniziamo a creare delle polpette. La dimensione è a piacimento, ma più grandi sono e più ci vorrà per cuocerle.

Man mano che prepariamo le polpette le mettiamo sulla carta forno, in una teglia o sulla leccarda da forno. Un giro d’olio e inseriamo la teglia in forno e lasciamo cuocere per circa 30 minuti.

Appena sono dorate possiamo tirarle fuori e gustarle. Magari accompagnate da un contorno di broccoli gratinati.

Come preparare delle gustosissime crocchette di carote

Se si elimina il parmigiano dalla ricetta, queste crocchette diventano anche un ottimo piatto vegetariano.

E se vogliamo una versione meno light e ancora più gustosa, queste crocchette si possono anche friggere. Proprio come le crocchette di patate. Soltanto che è necessario procedere con un’impanatura, altrimenti si sfalderanno nell’olio caldo.

Ed ecco come preparare delle gustosissime crocchette di carote. Un metodo infallibile per far mangiare le verdure ai più piccoli. Ma anche una sfiziosa idea per un antipasto o un finger food. Magari servite infilate in uno stuzzicadenti lungo.