Le feste se ne vanno e si torna alla normalità. Che vuol dire anche un’occhiata a tutto quello che abbiamo avanzato a tavola. E, se il vino lo possiamo riciclare come compost per le piante, cosa fare con tutto il cibo avanzato? Un’idea per i nostri Lettori c’è: ecco come preparare delle frittate degne di uno chef pluristellato con gli avanzi pasquali. Considerando che avremo magari anche fatto scorta di uova e asparagi. Vediamo qualche suggerimento gustoso con i nostri Esperti di cucina.

La frittata un pasto veloce e saporito

Ecco come preparare delle frittate degne di uno chef pluristellato con gli avanzi pasquali, considerandole come un piatto unico. Se ci mettiamo, infatti, uova, formaggio e verdure, avremo non solo sapore, ma anche nutrienti per affrontare la giornata. Per non parlare di alcune regioni italiane che vantano delle meravigliose frittate con la pasta avanzata. E, partiamo proprio da questa idea.

La frittata di pasta e verdure

Iniziamo il nostro tour culinario di frittate, celebrando la tradizione di quelle nostre regioni che abilmente sanno recuperare la pasta e le verdure, unendole in un piatto unico strepitoso. Se abbiamo avanzato: asparagi, zucchine, spinaci e peperoni solo per fare qualche esempio, avremo già una base gustosa. A queste uniamo le uova e qualsiasi tipo di pasta avanzata, corta e lunga, e, magari del formaggio e raggiungeremo il Paradiso del gusto.

Il consiglio è quello di procedere nella preparazione di una tradizionale frittata, mescolando bene gli ingredienti e tenendo d’occhio il sale. Mettiamo un filo d’olio nella padella e versiamo. Ci vorrà qualche minuto per formare la crosta del primo lato, quindi procediamo a fuoco non troppo alto. Infine, giriamo e cuociamo fino al termine.

Ottima anche coi salumi

Sulle a nostro e tavole pasquali sicuramente avremo anche avanzato una parte dei taglieri di salumi degli antipasti. Nessun problema, perché anche la frittata col salame è un piatto assai saporito. Magari, decisamente più calorico di quello con le verdure, ma particolarmente apprezzato dai nostri bambini. Solita procedura, magari con l’aggiunta di una buona dose di grattugiato, o, qualche sottiletta per dare anche morbidezza alla nostra frittata.

