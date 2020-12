Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il fritto rende tutto più buono, lo sappiamo tutti. Ma esistono delle ricette che possono accontentare la nostra voglia di dolce senza rinunciare alla linea. Vediamo insieme come preparare delle mini ciambelline direttamente in forno.

Come preparare delle deliziose mini ciambelline light in 15 minuti

Cominciamo dagli ingredienti:

120gr di ricotta fresca

50gr di miele (oppure malto d’orzo, o sciroppo d’agave);

300gr di farina tipo 2;

1 scorza di limone grattugiata;

1 uovo;

Zucchero a velo.

Procedimento

Prendiamo una ciotola e mettiamo la farina setacciata. Aggiungiamo la ricotta e la scorza di limone e iniziamo a mescolare. Dopodiché bisogna aggiungere l’uovo e il miele. Oppure il dolcificante scelto se non si vuole usare il miele. Continuiamo a mescolare con un cucchiaio di legno o una spatola di silicone, dall’alto verso il basso, incorporando gli ingredienti e anche l’aria, così che le ciambelline saranno soffici.

A questo punto si passa ad impastare con le mani. Impastiamo finché non si formerà un panetto omogeneo. Una volta fatto, prendiamo il panetto e mettiamolo su una spianatoia. Con il mattarello stendiamo l’impasto, fino ad ottenere una sfoglia spessa un paio di centimetri. Prendiamo un coppapasta o un tagliabiscotti a forma di cerchio. Per fare il cerchio più piccolo al centro basta usare un tappo di bottiglia.

Disponiamo tutti i cerchi su un foglio di carta forno, su una teglia. Ora non ci resta che infornare. A 180° gradi per 15 minuti circa. A cottura terminata, possiamo spolverare queste soffici ciambelline con lo zucchero a velo. Ma in alternativa si può usare anche il cacao o il cocco. Se vogliamo possiamo anche farcirle con della crema pasticcera.

Ed come preparare delle deliziose mini ciambelline light in 15 minuti. Buonissime e leggere, con le loro 83 calorie. Non ci resta che assaporarle! Non c’è bisogno di rinunciare al gusto anche se siamo a dieta.