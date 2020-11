Nel periodo natalizio è sicuramente un alimento molto usato. Può essere cucinato in svariati modi e tante sono le ricette regionali di cui questo alimento è il principe. Vediamo insieme come preparare delle gustose e croccanti frittelline di baccalà. Un boccone tira l’altro.

Cos’è il baccalà

Il baccalà non è altro che del merluzzo conservato sotto sale. Si trova in tutti gli alimentari e supermercati. Un alimento che si presta a diversi tipi di preparazioni. Per poterlo cucinare prima di tutto vanno seguiti dei passaggi. Va presto il nostro bel filetto di baccalà, eliminare il sale e metterlo in ammollo. In un recipiente con acqua che lo copre tutto, lo lasciamo riposare per un paio di giorni. L’acqua va cambiata un paio di volte al giorno. Così elimineremo tutto il sale residuo. Ora possiamo passare alla ricetta.

Come preparare delle croccanti frittelle di baccalà

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

800gr di baccalà;

400gr di farina;

300ml di acqua;

1 panetto di lievito di birra;

Olio di semi di girasole;

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto dobbiamo lessare il baccalà. Mettiamo una pentola con abbondante acqua a bollire. Senza aggiungere sale. Mettiamo il nostro baccalà tagliato a pezzi e lasciamolo cuocere per circa 5minuti. Non troppo altrimenti si sfalderà.

A questo punto prepariamo la pastella. Uniamo farina, lievito e acqua. Per avere una frittellina più croccante, usare l’acqua gassata. Aggiustiamo leggermente di sale e pepe. Inseriamo un pezzetto di baccalà nella pastella. Ora con l’aiuto di due cucchiai creiamo una sorta di polpettina. E tuffiamola in una pentola con olio bollente. Rigiriamola con un mestolo e aspettiamo che diventi dorata. Basteranno pochi minuti. E il gioco è fatto, le nostre frittelle saranno pronte! Ed ecco come preparare delle croccanti frittelle di baccalà. Uno sfizioso antipasto, semplice da realizzare ma gustosissimo.