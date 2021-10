Il moderno sistema del commercio, stritolato tra ipermercati e centri commerciali ha quasi cancellato le botteghe storiche. Sono sempre di più, infatti le attività che un tempo la facevano da padrone e che oggi faticano a reggere costi e ritmi. C’erano una volta le mitiche botteghe di alimentari, le macellerie, le latterie, le panetterie. Oggi sopravvivono soprattutto quelle a conduzione familiare, ma con grande difficoltà. Un tempo si diceva che fosse importante avere come riferimento questi piccoli punti vendita perché si creava un legame importante tra venditore e acquirente. Quante famiglie, infatti avevano il famoso conto aperto, o si facevano portare la spesa a casa, magari col famoso Ape Piaggio. Era importante gestire questi rapporti anche perché ci venivano consigliati molti prodotti veramente a prezzi vantaggiosi. E, proprio come si faceva allora, ecco come preparare delle bistecche succose con questi 3 tagli di carne incredibilmente economici.

Una fortuna avere un macellaio di fiducia

Avere ancora oggi un macellaio di fiducia è davvero importante perché ci consiglierà sempre la carne fresca. Invece di avvicinarci al classico banco servito e trovare le vaschette di carne già pronte senza poter avere la certezza di poter chiedere consiglio ad alcuno. Se abbiamo la possibilità di chiedere il consiglio giusto, ecco che potremmo farci dare un bel pezzo di lombatello. Gli americani lo chiamano “hanger steack” e lo possiamo tranquillamente trovare nelle famose steakhouse, ossia i ristoranti della carne grigliata. Pochi sanno che questa escrescenza della pancia bovina è un muscolo morbido e particolarmente gustoso. La difficoltà nel riuscire a sceglierlo è data dalla sua irregolarità nel taglio. Cosa che potrebbe compromettere anche la cottura. Per questo è assolutamente importante chiedere il consiglio del macellaio di fiducia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Come preparare delle bistecche succose con questi 3 tagli di carne incredibilmente economici

Qualcuno la chiama “bavetta” quella parte della muscolatura addominale bovina. È probabilmente la parte più conosciuta della bestia per fare delle bistecche economiche. Anche se non è la più economica. Quando decidiamo di farcela tagliare, sicuramente il nostro macellaio ci ricorderà che essendo molto sottile, dovremmo cuocerla lentamente. È particolarmente saporita se fatta marinare e poi tagliata a fette sottili come un roastbeef.

La bavetta grande economica ma saporita

Abbiamo appena visto la bavetta piccola, ma esiste tra le carni meno pregiate e comunque saporite, anche la bavetta grande. “Flap meat” la chiamano gli inglesi ed è un taglio di carne particolarmente saporito che andrebbe cotto sulla griglia a temperatura bassa e abbastanza a lungo. Un taglio particolarmente apprezzato se gustato con le patate al forno, fitte e accompagnato da un vino rosso corposo e strutturato.

Approfondimento

2 spettacolari ricette con la polenta mai provate prima e che non dimenticheremo più