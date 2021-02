La crostata è un dolce tipico italiano, composto da pasta frolla ripiena delle più svariate creme e confetture. Un dolce casalingo, che si presta a tutte le occasioni e soddisfa i palati di grandi e piccini. La merenda per antonomasia da condividere con amici, adulti e bambini.

Le varianti

Ne esistono tantissime varianti da quella classica farcita con crema al cioccolato, a quella all’albicocca, o agrumata per i palati più raffinati. Ci sono le varianti senza burro e quelle fatte con le farine integrali.

Una variante più moderna è quella senza cottura in alternativa alla crostata solita. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma oggi vogliamo proporre una crostata particolare, dal gusto eccezionale, che si prepara in pochissimo tempo. Adatta anche agli amici vegetariani e ai più sportivi.

Gli Chef di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare deliziose crostatine facilissime e veloci per stupire gli ospiti. È una ricetta che tiene conto della linea, ottima come merenda, ma anche per la prima colazione o per soddisfare la voglia di dolce che ci assale durante le nostre giornate.

Crostatine soffiate, ingredienti per 6 persone

Per la base:

50 g di cereali soffiati al miele;

1 cucchiaio di miele;

1 cucchiaio di burro di arachidi.

Per la farcia, tre idee:

yogurt greco e scaglie di cioccolato fondente;

panna senza zucchero o vegetale e granella di nocciole, noci o pistacchi;

mascarpone e scaglie di cioccolato a latte.

Procedimento

Vediamo come preparare deliziose crostatine facilissime e veloci per stupire gli ospiti

Riporre tutti gli ingredienti per la base in una ciotola e amalgamare bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Dividere l’impasto tra i pirottini e con l’aiuto di un cucchiaio compattare il composto sulle pareti dello stesso fino a creare un cestino.

Infornare a 180°C modalità statica per 15 minuti e poi lasciar raffreddare all’aria. Farcire i cestini con la farcia di gradimento. Riporli successivamente in frigo per altri 15 minuti.

Le crostatine sono così pronte per essere servite! Una ricetta facile e veloce pronta in 30 minuiti, che può salvarci in ogni occasione.

