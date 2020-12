Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I voulevant al salmone sono un antipasto eccezionale che potrebbe davvero far la differenza nelle vostre cene. Si possono preparare tranquillamente a casa senza troppa difficoltà, dato che richiedono solo un forno e un mixer.

In particolare, sono perfetti per il periodo natalizio. E anche per la cena o il pranzo stesso di Natale. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo consigliato una tipologia di champagne (da leggere qui), che si sposerebbe a meraviglia con i voulevant al salmone. Ecco, quindi, come preparare dei voulevant al salmone a regola d’arte.

Gli ingredienti

La lista degli ingredienti necessari:

a) pasta sfoglia;

b) 200 grammi di salmone affumicato;

c) formaggio spalmabile 200 grammi;

d) olio evo;

e) aneto;

f) limone;

g) pepe.

La preparazione

Questo antipasto è un unicum: si tratta, infatti, di una metà calda e di un ripieno freddo.

In primo luogo dobbiamo, quindi, prendere la nostra pasta sfoglia. La tagliamo per formare dei dischetti e delle corone. Disponiamo su ogni dischetto due o tre corone, le bucherelliamo con una forchetta e le inforniamo per venti minuti a 180 gradi.

Nel frattempo, prendiamo la metà del nostro salmone, la inseriamo nel mixer con il formaggio spalmabile, l’aneto, un filo d’olio evo e del pepe. Frulliamo il tutto fino ad ottenere una pasta omogenea.

Sforniamo i nostri voulevant e, con l’aiuto di un sac à poche, li riempiamo con il composto. Per finire, dovremmo compiere un’azione molto delicata. Con la metà del salmone che ci è rimasto dobbiamo, infatti, costituire delle piccole listarelle che andremo a riporre con cura sui voulevant ripieni.

Ultimo tocco, non meno importante del penultimo, è far scendere due gocce di succo di limone su ogni voulevant. Il consiglio è di prepararlo proprio nel momento in cui andremo a servirlo o poco prima. Questo per avere la pasta dei voulevant ancora calda.

Ecco spiegato, dunque, come preparare dei voulevant al salmone a regola d’arte.