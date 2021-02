Dopo una lunga giornata non vediamo l’ora di concederci un bel bagno caldo. Tra bolle e shampoo a volte ci piace aggiungere anche un po’ di sali da bagno. Utilizzati da secoli, secondo molti i sali da bagno hanno molte proprietà. Aiutano infatti i muscoli stanchi o le contusioni. Si tratta però di una credenza della tradizione perché non è confermata da studi scientifici. Se spesso acquistiamo i sali da bagno in negozio, possiamo prepararli a casa. Ecco quindi come preparare dei sali da bagno rinvigorenti con solo due ingredienti.

Come preparare i sali da bagno

Per preparare sali da bagno profumati ci servono solo due semplici ingredienti. Il sale di Epsom , detto anche Epsom salt, e un olio essenziale. Il sale di Epsom è detto anche solfato di magnesio ed è l’ingrediente base dei sali da bagno. In assenza di questo possiamo usare anche del sale grosso normale. Questo però non avrà un grande effetto sui nostri muscoli.

Tra gli oli essenziali migliori possiamo optare per la menta per un bagno energizzante o la lavanda per rilassarci. Ecco come preparare dei sali da bagno rinvigorenti con solo due ingredienti. In un contenitore di plastica, legno, ceramica o vetro versare il sale. Dopodiché aggiungere qualche goccia dell’olio essenziale. Chiudere il contenitore e scuoterlo energicamente. Voilà, i sali sono pronti!

Alcune possibili varianti

Questo è il modo più semplice e veloce per preparare i sali da bagno. Volendo possiamo però aggiungere anche altri ingredienti. Prima di tutto possiamo utilizzare una combinazione di sali. Aggiungendo ad esempio del sale himalayano i nostri sali da bagno assumeranno una colorazione rosa. Possiamo anche utilizzare diversi tipi di oli essenziali.

Per rendere il nostro bagno ancora più profumato possiamo inoltre aggiungere anche dei petali o dei fiori secchi. Tra questi la più gettonata è sicuramente la lavanda, che ci regalerà un bagno rilassante al profumo di Provenza.